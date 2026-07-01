Il PCI incontra il COMITES: al centro lavoro, diritti, rappresentanza e cooperazione

Il Partito Comunista Italiano parteciperà venerdì 3 luglio 2026, alle ore 16:30 presso la sede del COMITES SAN MARINO, sita in Via Maestri Comacini, 5 a San Marino Città , ad un incontro pubblico dedicato ai temi dei diritti dei cittadini italiani residenti a San Marino e dei lavoratori frontalieri ed ai temi della rappresentanza e della cooperazione tra i territori. L'iniziativa rappresenta una importante occasione di confronto tra PCI e COMITES SAN MARINO su questioni che coinvolgono gli italiani residenti sul Titano ed i lavoratori frontalieri che quotidianamente attraversano il confine tra Italia e Repubblica di San Marino. Tra i vari focus dell'incontro anche la problematica della doppia imposizione fiscale a carico dei pensionati ex frontalieri, tema che continua a suscitare preoccupazioni e richieste di chiarimento da parte dei frontalieri. Il confronto consentirà di approfondire le criticità presenti, valutare gli effetti delle normative vigenti e discutere possibili proposte volte a garantire maggiore equità e tutela per i lavoratori interessati. Nel corso dell'incontro sarà affrontata anche la questione spinosa della patente a punti degli italiani residenti all'estero ed il tema del rafforzamento degli strumenti di rappresentanza delle comunità italiane residenti ed operanti nel territorio sammarinese. Interverranno: Ciro Rinaldi, Segretario Regionale Emilia-Romagna e membro del Dipartimento Lavoro del PCI; Michele Ridolfi, Responsabile della Sezione PCI di Rimini e delle Relazioni Politiche e Sociali della Federazione PCI di Rimini; Avv. Alessandro Amadei, Presidente del COMITES SAN MARINO. L'incontro è aperto alla cittadinanza e a tutti coloro che desiderano contribuire al dibattito sui temi del lavoro, dei diritti dei cittadini italiani residenti a San Marino e dei lavoratori frontalieri.

C.s. - COMITES SAN MARINO







