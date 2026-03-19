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Il PDCS a Bruxelles per il 50° anniversario del PPE

19 mar 2026
Il PDCS a Bruxelles per il 50° anniversario del PPE

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese ha partecipato ieri a Bruxelles alla celebrazione del 50° anniversario del Partito Popolare Europeo, un appuntamento di grande rilievo politico e simbolico per tutta la famiglia popolare, cristiano-democratica ed europeista. A rappresentare il PDCS erano presenti il Segretario Politico Gian Carlo Venturini, il Vice Segretario Politico Manuel Ciavatta e il Segretario del Movimento Giovanile (GDC) Emanuele Cangini, a testimonianza dell’attenzione del Partito verso il confronto europeo e verso il ruolo delle nuove generazioni. Per il PDCS si è trattato di una presenza significativa, che si inserisce in un rapporto storico e consolidato con il PPE, di cui il nostro Partito è membro osservatore dal 1993. In una fase complessa per l’Europa e per il contesto internazionale, il PDCS rinnova così il proprio impegno nel solco dei valori della tradizione popolare europea: centralità della persona, democrazia, solidarietà, libertà, sussidiarietà e responsabilità. La partecipazione alla celebrazione di Bruxelles conferma la volontà del PDCS di continuare a rafforzare il proprio profilo internazionale e il proprio contributo all’interno della grande famiglia del Partito Popolare Europeo, nella consapevolezza che il dialogo con l’Europa rappresenti una direttrice fondamentale anche per il futuro della Repubblica di San Marino.

C.s. - PDCS




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