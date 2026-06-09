Il PDCS a Sarajevo per il vertice EPP sui Balcani Occidentali: avviato il percorso verso la membership associata

Una delegazione del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, composta dal Vice Segretario Manuel Ciavatta e dal Consigliere Lorenzo Bugli, ha partecipato a Sarajevo all’EPP EU-Enlargement Study Visit & Conference: EPP family in the Western Balkan Region, svoltasi l’8 e il 9 giugno presso l’Assemblea Parlamentare della Bosnia ed Erzegovina e l’Hotel Europe. L’evento, aperto dal Presidente del PPE Manfred Weber, ha riunito i principali leader dei partiti della famiglia popolare nei Balcani Occidentali — da capi di governo a presidenti di partito — per discutere il ruolo guida del PPE nel processo di allargamento europeo. Una conferenza che ha confermato come la grande famiglia popolare europea sia oggi il principale motore politico dell’integrazione continentale. Per il PDCS, la partecipazione è stata molto più di una semplice presenza istituzionale. La delegazione sammarinese ha avuto l’opportunità di interloquire con Dolors Montserrat, Segretario Generale del PPE e Patrick Voller, Direttore delle Relazioni Esterne del PPE, che hanno accolto con interesse la posizione del partito e hanno promosso una serie di incontri tecnici per definire un percorso concreto che renda il PDCS sempre più attivo e presente all’interno della famiglia popolare europea. Al centro del confronto, il tema del rafforzamento del rapporto tra il PDCS e il PPE: il partito, membro osservatore dal 1998, punta ora ad avanzare verso la membership associata, uno status che rispecchierebbe più fedelmente il cammino europeo che la Repubblica di San Marino sta compiendo. Il percorso di associazione all’Unione Europea, che il Paese sta portando avanti con determinazione, rappresenta la cornice naturale per un salto di qualità anche all’interno delle strutture del Partito Popolare Europeo.



c.s. Ufficio Stampa del PDCS













