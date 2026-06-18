Il PDCS accoglie con favore la ratifica del decreto per l'attivazione del Liceo delle Scienze Umane

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime soddisfazione per la ratifica, avvenuta oggi in Aula Consiliare, del Decreto-legge che istituisce il Liceo delle Scienze Umane nella Scuola Superiore e la deroga ai requisiti numerici minimi per la costituzione delle classi. Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo per il sistema scolastico sammarinese, e atteso da tempo, che introduce un nuovo indirizzo liceale finalizzato ad ampliare, riequilibrare e qualificare l’offerta formativa nazionale, offrendo agli studenti un percorso orientato all’approfondimento dei processi educativi, sociali, psicologici e culturali della società contemporanea. L’attivazione del Liceo delle Scienze Umane rappresenta una scelta lungimirante e coerente con l’esigenza di rendere la scuola sammarinese sempre più moderna, inclusiva e capace di rispondere alle diverse attitudini, sensibilità e aspirazioni dei nostri giovani. È un passo importante per rafforzare la libertà di scelta degli studenti e delle famiglie, garantendo una proposta educativa più ampia, pluralista e maggiormente aderente alle trasformazioni culturali e sociali del nostro tempo. Il PDCS valuta positivamente anche la scelta volta ad una maggiore sostenibilità organizzativa dei corsi liceali, attraverso strumenti di flessibilità che consentono di tutelare la continuità degli indirizzi scolastici e di evitare che i limiti dimensionali del nostro sistema possano ridurre le opportunità formative a disposizione degli studenti. Con questo Decreto, San Marino compie un ulteriore investimento sulla scuola, sui giovani e sul futuro della Repubblica, rafforzando un modello educativo fondato sulla qualità, sul pluralismo e sul diritto allo studio. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, e in particolare al Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, per l’impegno ed il lavoro svolto nel promuovere un provvedimento che qualifica ulteriormente il sistema scolastico sammarinese e apre nuove opportunità alle giovani generazioni.

C.s. - PDCS







