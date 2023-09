Il PDCS presenta "C’era una volta la politica" di Pier Ferdinando Casini

La storia della politica italiana raccontata da chi l’ha vissuta, un evento imperdibile quello del 4 settembre alle ore 21:00 presso il Grand Hotel di San Marino, in occasione della presentazione del libro del Senatore Pier Ferdinando Casini: “C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano”. Continuano le celebrazioni dei 75 anni di storia del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, una storia che per proseguire e rispondere alle esigenze fondamentali del Paese sente la necessità di interrogarsi, e ha deciso di farlo raccogliendo la stimolante provocazione lanciata dal Senatore Pier Ferdinando Casini, il quale ci inviterà a riflettere, attraverso il racconto di tanti aneddoti da lui vissuti, sulla significativa importanza dell’impegno politico, sui partiti e sull’epoca che stiamo vivendo. Sul palco con l’autore sarà presente il Segretario del PDCS Gian Carlo Venturini, mentre modererà il Direttore di RTV Andrea Vianello. “Quello del 4 settembre al Grand Hotel è un appuntamento di alto spessore culturale, durante il quale un amico storico del nostro Partito, Pier Ferdinando Casini, attraverso ricordi e considerazioni ci racconterà quarant’anni di politica, quarant’anni vissuti da grande protagonista”, sottolinea il Segretario del PDCS Gian Carlo Venturini. “Un’occasione straordinaria per parlare, presentando il libro che contiene alcuni dei più significativi spaccati della storia d’Italia, della Democrazia Cristiana, della prima e seconda Repubblica, fino ad oggi, di una storia che forse non tutti conoscono e ricordano, e che ha toccato da vicino anche San Marino”.

c.s. Pdcs