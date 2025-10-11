Il PDCS si congratula con María Corina Machado per il Premio Nobel per la Pace

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) esprime le piu’ vive e sincere congratulazioni a María Corina Machado, insignita del Premio Nobel per la Pace 2025 per il suo coraggioso e costante impegno nella difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia in Venezuela. La figura di Machado, già riconosciuta dal Consiglio d’Europa nel 2024 con un importante premio per la libertà e la democrazia, rappresenta un esempio di resistenza civile e pacifica contro l’autoritarismo e la repressione. Lo scorso anno, anche la Commissione Esteri della Repubblica di San Marino ha approvato, su sollecitazione del PDCS, un Ordine del Giorno dedicato alla situazione del Venezuela, volto a sostenere il popolo venezuelano nella sua aspirazione alla democrazia e a esprimere vicinanza ai prigionieri politici e ai difensori dei diritti umani. Il conferimento del Nobel a Machado rappresenta un forte riconoscimento non solo del suo impegno e del suo coraggio, ma anche dell’aspirazione del popolo venezuelano di vivere in libertà e in uno Stato di diritto, un riconoscimento che conferma le posizioni assunte da San Marino e dal PDCS a favore della libertà e della dignità umana in ogni parte del mondo. Allo stesso tempo, il PDCS accoglie con profonda speranza la notizia del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, raggiunto attraverso la mediazione internazionale guidata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e approvato dal governo israeliano. L’accordo, che prevede la liberazione degli ostaggi, l’attivazione di corridoi umanitari e l’avvio di un monitoraggio internazionale, rappresenta un passo significativo verso la fine di un conflitto che ha causato enormi sofferenze alla popolazione civile. In questo contesto, il PDCS ribadisce l’importanza del recente riconoscimento da parte della Repubblica di San Marino dello Stato di Palestina, decisione che conferma l’impegno del nostro Paese per una pace fondata sulla giustizia, sul dialogo e sul diritto dei due popoli a vivere in due Stati. Solo attraverso il mutuo riconoscimento e la coesistenza pacifica tra Israele e Palestina sarà possibile costruire un futuro di stabilità e sviluppo per l’intera regione. Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese continuerà ad orientare la propria azione politica per favorire la pace, la libertà e la solidarietà tra i popoli, invitando la comunità internazionale a non abbandonare la via del dialogo e della diplomazia come unico strumento per la risoluzione dei conflitti e la tutela della dignità umana.

c.s. PDCS







