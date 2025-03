Il PDCS si unisce al cordoglio per la morte di Don Peppino

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese partecipa con i sensi del più profondo cordoglio al dolore della famiglia e della parrocchia di Serravalle per la morte del carissimo don Peppino.

L’amore, la fede, la speranza cristiana sono stati i fondamenti della sua instancabile e concreta attività pastorale dedicata ai giovani, al mondo dello sport, al volontariato ed all’impegno politico-sociale, a servizio della sua amata Chiesa e della Repubblica di San Marino.

Nella certezza che la Sua testimonianza costituisce un tesoro inesauribile da cui anche le generazioni a venire potranno attingere in futuro, la Democrazia Cristiana intende ricordare don Peppino con profonda gratitudine per l’opera svolta al servizio della comunità cristiana e del Paese, e rivolge a tutti i suoi cari le più sincere e sentite condoglianze.



Comunicato stampa

PDCS

