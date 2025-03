"Il pensiero conta": per l'8 marzo, Soroptimist San Marino celebra la diversità culturale tra le donne Seconda edizione per il progetto Soroptimist che promuove l’incontro di tutte le donne di differenti nazionalità che vivono e lavorano a San Marino. Obiettivo: conoscere differenti culture e differenti stili di vita, legati da una unica grande condizione

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Soroptimist International San Marino annuncia la seconda edizione del progetto "Il pensiero conta", iniziativa dedicata alla promozione dell'incontro e della comprensione tra donne di diverse nazionalità che risiedono nella Repubblica di San Marino. La diversità è una ricchezza e il dialogo è il primo passo per costruire una comunità più inclusiva e consapevole. Con questo spirito è nato "Il Pensiero Conta", un evento dedicato all'incontro con donne straniere, per condividere esperienze, tradizioni e momenti di ascolto autentico, per imparare le une dalle altre, per arricchirsi con le reciproche differenze e rafforzare i legami di solidarietà. L'iniziativa vuole offrire uno spazio di confronto aperto, dove il vissuto di ogni partecipante diventa occasione di crescita per tutti. Attraverso storie, racconti e testimonianze, si esploreranno culture diverse, mettendo al centro il valore delle esperienze personali e il potere del pensiero come strumento di cambiamento e comprensione. Le finalità del Soroptimist International, fondate su amicizia e rispetto tra ogni essere umano, trovano piena espressione in questo progetto dedicato a celebrare la ricchezza delle culture rappresentate dalla comunità femminile di San Marino. In un mondo sempre più interconnesso Soroptimist riconosce, infatti, il valore essenziale e fondante dell'incontro tra persone provenienti da contesti culturali diversi, quale condizione per costruire, attraverso la comprensione reciproca, un futuro migliore per la nostra società. L’ appuntamento è per sabato 8 marzo alle ore 15.00 presso il Centro Commerciale Atlante di Dogana. "In un mondo globalizzato, è fondamentale promuovere la comprensione interculturale e l'inclusione", afferma Isabella Gumpert, Presidente del Soroptimist International San Marino - "Siamo entusiaste di continuare questo progetto che incarna i valori fondamentali della nostra Organizzazione e invitiamo tutte le donne che vivono a San Marino a unirsi a noi nell'esplorare e celebrare la diversità culturale che arricchisce la nostra comunità". L'invito è rivolto a tutte le donne residenti e soggiornati a San Marino di ogni nazionalità. Soroptimist è una Organizzazione di donne per le donne. www.soroptimist.sm.

cs Soroptimist San Marino

