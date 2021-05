IL PIACERE DI ESSERE GREEN Ospiti importanti e tante iniziative per il Green Festival. Ma la novità è Borgo Green, la Vetrina - Mercato della sostenibilità.

IL PIACERE DI ESSERE GREEN.

Dopo aver portato felicemente a termine, nonostante il Covid, la sua seconda edizione, il San Marino Green Festival, promosso dall’Ass. Fuorigioco Network,è lanciato verso il suo terzo anno all’insegna della sostenibilità e della cultura ambientale. A partire dal titolo, Vedere l’erba dalla parte delle radici, sabato 23 e domenica 24 ottobre 2021 saranno una grande festa dedicata agli alberi, alla biodiversità e all’agricoltura. Radici intese in senso ampio, come il patrimonio culturale, rete di relazioni, capacità di cooperazione. In questo senso la lectio magistralis del professor Stefano Mancuso, sabato 23 ottobre, è il segno forte che connota tutta l’edizione di quest’anno. Mancuso, botanico e accademico di fama internazionale è ormai notissimo anche al grande pubblico per le sue teorie sull’intelligenzadelle piante. A seguire Ipermare – Artists talk di Sara Michieletto e Elisabetta Zavoli, per ribadire con il concetto di ipermarela relazione nel sottosuolo tra i funghi e le radici delle piante. Sabato 23 ottobre finisce con il botto: serata di Gala con la premiazione dei cortometraggi vincitori del San Marino Green Movie. Il programma, ancora in progress, riserva altri momenti di grande godimento. Per gli appassionati delle quattroruote l’Ecoraduno sarà l’occasione per confrontarsi con l’onda nascente della mobilità elettrica, sullo sfondo degli scenografici paesaggi dell’antica Repubblica. Per tutti, soprattutto se appassionati di arte, sono consigliate le visite guidate agli Archivi Sostenibili, la collezione di opere d’arte del SMGF sui temi legati all’ambiente e alla sostenibilità. E siamo arrivati alla grande novità di quest’annoche corre lungo tutto il festival e ingaggia Borgo Maggiore come location di un festoso e colorato mercato: Borgo green: vetrina - mercato della sostenibilità in cui si troveranno tutte le tendenze del moderno lifestyle ecologico, dall’orto diffuso ai cosmetici bio, insieme a tutto quello che rende la casa piacevole e a basso impatto ambientale: piante, oggettistica, prodotti alimentari, libri e abbigliamento. Oltre a questo, ampio spazio alle aziende del territorio che lavorano in ambito green, promuovendo i principi che sostengono la cultura della sostenibilità. Una vetrina a largo raggio che comprende anche corsi di orticoltura casalinga e di cucina con le erbe spontanee. Una grande kermesse che ha in serbo ancora tante sorprese e che vuole essere un momento di incontro e crescita per tutti, e in particolare per le famiglie.

San Marino Green Festival - 23/24 ottobre 2021 – Castello di Borgo Maggiore RSM Per informazioni e adesioni info@sanmarinogreenfestival.com- Mob. 3393290520

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: