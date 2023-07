Il Piano di Azione Triennale della CSD – ONU consegnato alla Ecc.ma Reggenza

Il Piano di Azione Triennale della CSD – ONU consegnato alla Ecc.ma Reggenza.

In data 3 luglio, una delegazione della Commissione Sammarinese Disabilità CSD – ONU, istituita a seguito della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, accompagnata dal Segretario di Stato Mularoni, unitamente alle associazioni di persone con disabilità e ai Servizi di riferimento, ha consegnato e illustrato alla Ecc. Reggenza il Terzo Piano di Azione Triennale prevista dalla Legge Quadro n° 28 del 2015. Il Piano di Azione Triennale sottolinea l’impegno puntuale nel suggerire opportunità concrete di innovazione e di cambiamento, secondo una prospettiva progressiva che tiene fermo il valore impegnativo dei principi ma è consapevole che gli obiettivi più ambiziosi possono essere raggiunti solo attraverso un’azione costante di medio-lungo periodo nel contesto sociale. Il Piano espone lo stato della situazione esistente e dei problemi rilevati nella situazione di San Marino relativamente alle persone con disabilità, alla luce dei principi e delle disposizioni previste dalla Convenzione. In particolare la Commissione ha raccomandato alla Reggenza 8 sfide impegnative:  certificazione della condizione di disabilità  Un sistema di indicatori di monitoraggio basati su un utilizzo sistematico dei dati del sistema statistico sammarinese  Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società  La garanzia di pieno accesso alle cure, alla qualità degli interventi e rispetto della natura e condizione specifica delle persone con disabilità  Consolidare e rendere più efficace il processo di inclusione scolastica, garantendo continuità tra orientamento/formazione e transizione al lavoro.  Interventi volti ad aggiornare la normativa specifica per l’inclusione lavorativa  Azioni per consentire una reale accessibilità alle persone con disabilità all’ambiente fisico, urbano ed architettonico. La presentazione del Piano Triennale oggi rappresenta per la Commissione CSD ONU un forte appello alle Istituzioni e a tutte le forze politiche e sociali affinché si inneschino e avviino processi di cambiamento e di risposta alle urgenze che sono emerse da un serio e lungo lavoro preparatorio, che ha visto il coinvolgimento delle più importanti Istituzioni. Si tratta sostanzialmente di una agenda di lavoro per tutti, di una buona base di partenza per tradurre operativamente le proposte delineate e sarà a disposizione di tutti i soggetti interessati e chiamati all’attuazione dello stesso.

Cs - Commissione Sammarinese Disabilità CSD – ONU

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: