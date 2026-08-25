Il pianoforte di Stefano Malferrari conclude Castellaccio Vibra Musica 2026

Castellaccio Vibra Musica conclude un’edizione 2026 di grande successo sabato 29 agosto, alle ore 18:30, nel sito archeologico di Castellaccio di Fiorentino, con un concerto pianistico del M° Stefano Malferrari, che condurrà il pubblico nelle atmosfere della musica francese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Il programma si articolerà in una prima parte solistica, che vedrà protagonista Malferrari, e in una seconda parte riservata a una piacevole sorpresa musicale. Accanto alle Gymnopédies di Erik Satie, a Clair de lune di Claude Debussy e ad altre composizioni per pianoforte solo, saranno eseguite a quattro mani pagine tratte da Dolly di Gabriel Fauré e da Ma mère l’Oye di Maurice Ravel. Per l’occasione, Malferrari sarà affiancato dalla giovane concertista Silvia Turchetti. Il concerto attraversa una stagione nella quale Parigi dettava i canoni stilistici dell’arte e della cultura, richiamando nei propri atelier, teatri e salotti alcuni dei maggiori protagonisti dell’epoca. Erano gli anni in cui l’eleganza della Belle Époque e l’energia delle avanguardie convivevano fecondamente in quel «popoloso deserto che appellano Parigi» evocato da Vittorio Alfieri. Il programma scelto da Malferrari percorre con leggerezza e sensibilità quel mondo, restituendone atmosfere, colori e differenti inclinazioni poetiche: dall’essenzialità evocativa di Satie alle trasparenze di Debussy, fino alla raffinatezza di Fauré e Ravel. Il concerto di Castellaccio suggella un’edizione ricca di artisti e di proposte originali: un itinerario musicale che, dalle fisarmoniche di Scappini e Vignani, attraverso la musica da salotto del Trio ’900 e la musica contemporanea di New Music Project, approda, con il principe degli strumenti, nel mondo musicale della Ville Lumière. L’appuntamento è dunque per sabato 29 agosto, alle ore 18:30, a Castellaccio di Fiorentino, con il pianista Stefano Malferrari e la partecipazione di Silvia Turchetti. Castellaccio Vibra Musica è promosso dalla Giunta di Castello di Fiorentino, in collaborazione con San Marino Artiste la Camerata del Titano di San Marino, e gode del patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e per la Cultura. Ingresso libero.

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