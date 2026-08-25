Il pianoforte di Stefano Malferrari conclude Castellaccio Vibra Musica 2026

Il pianoforte di Stefano Malferrari conclude Castellaccio Vibra Musica 2026.

Castellaccio Vibra Musica conclude un’edizione 2026 di grande successo sabato 29 agosto, alle ore 18:30, nel sito archeologico di Castellaccio di Fiorentino, con un concerto pianistico del M° Stefano Malferrari, che condurrà il pubblico nelle atmosfere della musica francese tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Il programma si articolerà in una prima parte solistica, che vedrà protagonista Malferrari, e in una seconda parte riservata a una piacevole sorpresa musicale. Accanto alle Gymnopédies di Erik Satie, a Clair de lune di Claude Debussy e ad altre composizioni per pianoforte solo, saranno eseguite a quattro mani pagine tratte da Dolly di Gabriel Fauré e da Ma mère l’Oye di Maurice Ravel. Per l’occasione, Malferrari sarà affiancato dalla giovane concertista Silvia Turchetti. Il concerto attraversa una stagione nella quale Parigi dettava i canoni stilistici dell’arte e della cultura, richiamando nei propri atelier, teatri e salotti alcuni dei maggiori protagonisti dell’epoca. Erano gli anni in cui l’eleganza della Belle Époque e l’energia delle avanguardie convivevano fecondamente in quel «popoloso deserto che appellano Parigi» evocato da Vittorio Alfieri. Il programma scelto da Malferrari percorre con leggerezza e sensibilità quel mondo, restituendone atmosfere, colori e differenti inclinazioni poetiche: dall’essenzialità evocativa di Satie alle trasparenze di Debussy, fino alla raffinatezza di Fauré e Ravel. Il concerto di Castellaccio suggella un’edizione ricca di artisti e di proposte originali: un itinerario musicale che, dalle fisarmoniche di Scappini e Vignani, attraverso la musica da salotto del Trio ’900 e la musica contemporanea di New Music Project, approda, con il principe degli strumenti, nel mondo musicale della Ville Lumière. L’appuntamento è dunque per sabato 29 agosto, alle ore 18:30, a Castellaccio di Fiorentino, con il pianista Stefano Malferrari e la partecipazione di Silvia Turchetti. Castellaccio Vibra Musica è promosso dalla Giunta di Castello di Fiorentino, in collaborazione con San Marino Artiste la Camerata del Titano di San Marino, e gode del patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo e per la Cultura. Ingresso libero.

Comunicato stampa

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