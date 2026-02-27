Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli chiude la stagione 2025/2026 tra applausi e tradizione

Con la Replica della commedia “WEEKEND A GOGO’”, di Raffaele Caianiello, svolta presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore il 24 febbraio scorso, di fronte ad un pubblico molto numeroso, nonostante si trattasse della quarta rappresentazione, si chiude la Stagione Teatrale 2025/2026 del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. Questo Gruppo storico che con dedizione, passione e impegno, sta mantenendo salda una tradizione le cui radici affondano nella storia di San Marino fin dal 1589, che ha continuato la sua opera fino ai giorni nostri ed in particolare, da quando ha assunto la denominazione di Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, 63 anni fa, senza soluzione di continuità, ha svolto la sua opera fino ad oggi. Nel giorno della Festa Nazionale della Compatrona Sant’Agata, il 5 di febbraio 2026, il P.T.A.M. ha rappresentato la tradizionale commedia prevista dai festeggiamenti ufficiali per il 54° anno consecutivo. Ringraziamo le Autorità e gli uffici competenti con i quali collaboriamo, la stampa che ci supporta e, in particolare, ringraziamo il pubblico, sempre caloroso, che numeroso ci ha seguito in tutti questi anni di attività, nel corso della quale, con i nostri lavori, abbiamo intrattenuto tre generazioni di sammarinesi. Questo per noi è un vanto e il miglior premio per l’impegno profuso e necessario al fine di allestire uno spettacolo teatrale dignitoso. Grazie! Grazie a tutti! E arrivederci nella stagione teatrale 2026/2027.

C.s. P.T.A.M.









