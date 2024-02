Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli continua la stagione teatrale 2023/2024 con le repliche del 02 e 04 marzo 2024 al Teatro Titano Tutte le informazioni su spettacoli e prevendite.

Sabato 02 marzo 2024 e lunedì 04 marzo 2024, alle ore 21,00, presso il Teatro Titano di San Marino Città, il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli replica la commedia in due atti di Raffaele Caianiello, tradotta in vernacolo sammarinese intitolata: “QUAND E DIEVLE US VISTESC AD ROSA”. La trama della commedia ruota attorno al personaggio di Arturo De Carolis, psicologo di chiara fama interpretato brillantemente da Augusto Casali, che nel suo studio riceve pazienti di varia umanità, afflitti da diverse patologie, tra situazioni esilaranti e colpi di scena, battute divertenti e malintesi. Quest'anno, gli attori impegnati nella commedia sono 14. Un gruppo di interpreti espressione di tre generazioni di sammarinesi: dal giovanissimo Alessio Lazzari fino ad Augusto e Cesare Casali, colonne portanti della compagnia. Dopo le rappresentazioni del 05 e 06 febbraio scorsi al Teatro Titano, che hanno decretato un ottimo successo di pubblico, la compagnia torna di nuovo in scena con 2 repliche al Teatro Titano. Nella notte del 18 agosto 2023 la famiglia di Paolo Zonzini, artigiano falegname e stretto collaboratore della compagnia, che si occupa dell’allestimento delle scene è stata purtroppo vittima di un drammatico incendio che ha distrutto l’abitazione e il laboratorio di falegnameria di Paolo a domagnano. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli ha deciso che gli incassi della rappresentazione del 04 marzo, organizzata in collaborazione con UNAS, saranno interamente devoluti alla famiglia Zonzini per aiutarla a ripartire con la propria attività. Questa iniziativa di solidarietà si inserisce nel solco della raccolta fondi promossa da UNAS, nei mesi scorsi, per aiutare la famiglia dell’artigiano sammarinese, che in meno di un mese, grazie alla sensibilità dei nostri concittadini, ha raccolto circa 13.000 euro. PREVENDITA BIGLIETTI: Sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti per i 2 spettacoli a partire da mercoledì 28 febbraio 2024 presso il Bar Torretta (Piazzale Lo Stradone – Città di San Marino) dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00. I biglietti potranno essere altresì acquistati presso il botteghino del Teatro Titano nella serata della rappresentazione a partire dalle ore 20:00. La compagnia desidera ringraziare la Segreteria di Stato per la Cultura, gli Istituti Culturali, il Centro Sociale di Fiorentino, il Capitano di Castello di Borgo Maggiore, gli amici della SUMS e dell’ANIS per il sostegno, e la preziosa collaborazione in questa stagione teatrale. Ringrazia sentitamente il proprio pubblico che ha seguito nel tempo e continua a seguire il gruppo teatrale con grande affetto e interesse.

Ufficio stampa PTAM

