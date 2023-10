AMBASCIATA D'ITALIA Il più grande banchiere di tutti i tempi Nella giornata mondiale del risparmio, l’Ambasciata d’Italia a San Marino ed Eticredito ricordano Amadeo Peter Giannini, il banchiere capace di innovare il mondo del credito

È ancora profondamente attuale la visione di Amadeo Peter Giannini, considerato il più grande banchiere del mondo, fondatore della Bank of Italy, divenuta nel tempo Bank of America: “Le banche – sosteneva - devono avere una funzione sociale, guidare lo sviluppo, creare opportunità, diventare la forza su cui l’imprenditore può fare conto”. Un pensiero moderno, al quale l’Ambasciata d’Italia a San Marino e l’Associazione Eticredito hanno pensato di dedicare una giornata di studio intitolata: “Giannini un banchiere ancora attuale, da Bank of Italy a Bank of America”, che si terrà nella propria sede di Via Onofri il 31 ottobre prossimo, alle ore 10:00, proprio nel giorno in cui il mondo celebrerà il risparmio. Dopo l’introduzione dell’Ambasciatore d’Italia a San Marino, S.E. Sergio Mercuri, sarà il Presidente dell’Associazione Eticredito, Marco Tognacci a ripercorrere la carriera di Peter Giannini, partendo dalla sua prima creazione: quella Bank of Italy, da lui fondata ad appena 34 anni, trasformata poi in Bank of America, ancora oggi una delle più grandi istituzioni finanziarie del mondo. Marco Madonna, esperto di Gestione Strategica, che ha presentato all’Università Luiss di Roma una Tesi sul credito low cost dopo le grandi crisi e il caso della Bank of America di A.P. Giannini, affronterà il tema della finanza solidale e sostenibile illustrando i valori e i principi lasciati in eredità dal celebre banchiere mentre Laura Pacelli, in rappresentanza di Graphofeel, casa editrice che ha pubblicato Il banchiere che investiva nel futuro di Guido Crapanzano e specializzata nella narrazione di figure significative della storia italiana, interverrà sulla capacità creativa di Peter Giannini. Considerato a ragione un visionario, Giannini sostenne con convinzione anche l’industria cinematografica di cui ne intuì la forza comunicativa e sociale, da Charlie Chaplin a Walt Disney o Frank Capra, compreso un capolavoro senza tempo come “Via col vento” e una lunga serie di altre fortunate pellicole. Sarà il giornalista televisivo Michele Bovi, già Capo struttura di RAI UNO a mettere in risalto il ruolo di Peter Giannini in questo settore e l’interesse attuale del mondo del Cinema. A Neni Rossini, Presidente dell’ANIS, l’Associazione sammarinese degli Industriali, il compito di riflettere sulle visioni del “più grande banchiere del mondo”, i valori e gli insegnamenti che hanno segnato lo sviluppo del mondo finanziario globale fino ai giorni nostri.

cs Ambasciata d'Italia a San Marino e dell'Associazione Eticredito

