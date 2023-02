Il Prefetto di Rimini, dott.ssa Maria Rosa Padovano, in visita al Comando Provinciale Carabinieri

Nella mattinata del 16 febbraio 2023 il Prefetto di Rimini, Dott.ssa Rosa Maria Padovano, insediatosi lo scorso 9 gennaio, si è recato in visita istituzionale presso il Comando Provinciale Carabinieri di Rimini. L’Autorità, ricevuta dal Comandante, Colonnello Mario La Mura, si è intrattenuta con gli Ufficiali e una rappresentanza dei Comandanti e militari delle Stazioni e dei reparti del Comando Provinciale. L’incontro ha rappresentato l’occasione per affrontare le principali problematiche connesse alla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica della provincia riminese e del capoluogo nonché per prendere visione del dispositivo di controllo del territorio posto in essere dall’Arma, con l’impiego quotidiano di 55 pattuglie in media in tutta la provincia. Il Comandante ha quindi illustrato al Prefetto, nel corso di un briefing dedicato, la struttura dell’Arma provinciale, sia della componente territoriale che di quella Forestale, analizzandone competenze e risultati operativi conseguiti. Il Prefetto, quindi, dopo aver preso cognizione dei dettagli sui 18 Comandi posti a presidio dei 27 comuni, distribuiti nell’intera provincia riminese, ha evidenziato la rinomata e perfetta collaborazione sinergica già sussistente tra gli organi della Prefettura e quelli dell’Arma dei Carabinieri, soffermandosi sulla fondamentale importanza delle funzioni e dei rispettivi compiti. L’Autorità ha altresì espresso il suo apprezzamento per l’impegno e la dedizione profusi diuturnamente dai Carabinieri, unitamente alle altre forze dell’ordine, nello svolgimento dell’attività istituzionale, unanimemente riconosciuti anche dalle altre istituzioni e comunità locali. Firmato l’Albo d’Onore, il Prefetto è stato accompagnato per una visita ai locali del Comando, incontrando il personale in servizio, dove ha constatato personalmente il dispositivo di controllo del territorio in atto in provincia ed i sistemi quotidianamente utilizzati dal personale operante per la prevenzione e repressione dei reati e per assicurare la vicinanza alla popolazione.

