Il prefetto Giuseppe Forlenza in visita a Montefiore Conca

Il prefetto Giuseppe Forlenza in visita a Montefiore Conca.

Il prefetto di Rimini, Dott. Giuseppe Forlenza, si è recato in visita a Montefiore Conca, accolto e accompagnato dal sindaco Dott. Filippo Sica. Presso la Sede municipale - ove ha incontrato anche il personale -, gli amministratori comunali hanno illustrato non solo le tante eccellenze, ma anche le esigenze e le problematiche del piccolo borgo della Valconca, dalle criticità idrogeologiche al tema della videosorveglianza, per le quali il prefetto ha posto la massima attenzione, rilevando che lo scopo delle visite istituzionali presso i Comuni è proprio quello di conoscere da vicino non solo i luoghi ma anche le realtà complessive che li caratterizzano. Forlenza ha quindi avuto modo di approfondire la conoscenza del territorio montefiorese attraverso alcune tappe che gli hanno suscitato interesse e curiosità, sia in ambito culturale e turistico sia sul versante agricolo ed alimentare : dalla Cooperativa Sociale Ca' Santino, ove il Prefetto ha espresso il personale apprezzamento per l'impegno solidale profuso per le persone più fragili all'azienda agricola del Buon Pastore; dal Castello malatestiano, guidato dalle narrazioni delle vicende storiche del borgo al Museo temporanea della Linea Gotica, ove si è aperto uno sprazzo di storia sugli eventi bellici che colpirono Montefiore e la Valconca. Forlenza ha quindi incontrato una delegazione dei volontari di Protezione Civile GIV dell'Unione Valconca, rimarcando l'importanza del lavoro svolto quotidianamente dai volontari. Al termine della visita il sindaco ha sentitamente ringraziato il rappresentante del Governo per la disponbilità, il proficuo confronto e il fruttuoso dialogo sviluppatosi.



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Montefiore Conca







I più letti della settimana: