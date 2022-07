Il Prefetto ha consegnato al Dott. Christian Cursi l'Onorificenza dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa

Nel corso della mattinata odierna il Prefetto ha consegnato al Dott. Christian Cursi il Decreto con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza il destinatario a fregiarsi dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa, conferitagli dal Sommo Pontefice Francesco. Nato a Cesena e residente a Novafeltria, dopo la maturità scientifica presso il liceo Scientifico di Rimini “A.Einstein”, si è laureato in Psicologia a Cesena e Specializzato a Roma in Psicoterapia. Ha lavorato presso il Ceis di Roma aiutando giovani e famiglie con problemi di dipendenze patologiche, con missioni in Inghilterra, Francia, Belgio e Qatar. Giudice Onorario in Umbria presso il Tribunale per i Minorenni e attualmente Dirigente psicologo presso un’azienda sanitaria umbra, ha disimpegnato la professione di psicologo con i Frati Americani dell'Atonement, occupandosi dei giovani nelle comunità residenziali cristiane e curandone anche l'aspetto scientifico. Ha svolto, altresì, la propria attività presso i centri giovanili della Diocesi di Spoleto – Norcia, impegno che gli è valso il riconoscimento dello Stato della Città del Vaticano. Il Prefetto, nel congratularsi con l’interessato alla presenza dell’intero nucleo familiare, ha sottolineato l’importanza, soprattutto in questa fase storica, di esempi positivi per le comunità in cui si opera.

