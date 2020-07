Il Prefetto ha ricevuto i vertici della Sezione provinciale dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia

Si è sviluppata all’insegna della cordialità e della reciproca considerazione la visita che i vertici della Sezione provinciale dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia hanno inteso rendere al Prefetto prima che lasci la provincia di Rimini. Nella circostanza il Presidente Uff. Ada Di Campi, il Segretario Uff. Gianni Ruzzier e il componente del direttivo Cav. Ennio Stocco, hanno consegnato alla dott.ssa Alessandra Camporota un Diploma di Merito conferitole dalla presidenza nazionale dell’Associazione che annovera gli insigniti dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, su proposta della stessa Sezione riminese per “l’encomiabile attività professionale e sociale in favore della collettività, distinguendosi per dedizione, impegno, serietà e competenza”. Il Prefetto ha ringraziato per l’attestazione di stima ed ha auspicato che l’Associazione possa conseguire sempre maggiori traguardi in relazione agli scopi statutari.

