Il Prefetto riceve i vertici di Confartigianato

Il Prefetto ha ricevuto in visita il Presidente provinciale di Confartigianato Imprese Davide Cupioli, accompagnato dal Segretario Gianluca Capriotti, dal Coordinatore Generale Sergio Loggia e dal Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni. Cordialità e spirito di condivisione hanno caratterizzato l’incontro, nel corso del quale sono state oggetto di interlocuzione le tematiche di maggiore interesse per il mondo dell’artigianato. I convenuti, che hanno espresso soddisfazione per l’accoglienza ricevuta, non hanno mancato anche di manifestare qualche preoccupazione per l’attuale situazione socio-economica e per le possibili conseguenze per le imprese artigiane. Il Prefetto, nel ringraziare per la gradita visita, ha rinnovato il proprio compiacimento per l’adesione di Confartigianato al protocollo di contrasto al c.d. “lavoro nero” e ha espresso particolare apprezzamento per l’attività artigiana, insostituibile tassello dell’economia del Paese e certezza di qualità per il fruitore finale.

Cs Tommaso Bianco