Il Prefetto visita San Patrignano.

Nell’ambito delle visite programmate per una più approfondita conoscenza delle realtà territoriali il Prefetto, accompagnato dal Sindaco di Coriano e dai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, ha visitato la Comunità di San Patrignano. La presenza presso la comunità terapeutica rappresenta il riconoscimento dell’importanza del lavoro svolto nella lotta contro la tossicodipendenza non solo in termini di disintossicazione, ma anche sul versante della riabilitazione e il reinserimento sociale. Nel corso dell’incontro con i responsabili della struttura e con gli ospiti, sono stati affrontati alcuni temi, come la gestione e il trattamento dei pazienti, la sicurezza all'interno della struttura, la collaborazione con le istituzioni locali e nazionali. Al Prefetto sono stati, altresì, illustrati i risultati ottenuti dalla comunità e le strategie messe in atto per il recupero degli ospiti, che entrano in comunità dopo una serie di colloqui nei quali chi aspira all’accesso deve dimostrare di avere una reale motivazione ad affrontare il percorso di recupero che è lungo e impegnativo. La Dott.ssa Padovano, nel lasciare la struttura, ha ringraziato tutti per “l’enorme e prezioso lavoro svolto non solo a vantaggio delle persone che si trovano ad affrontare momenti di fragilità, ma anche della collettività che è grata per le attività e per i risultati ottenuti”. “San Patrignano”, ha concluso il Prefetto, “rappresenta l’esempio di un impegno che pezzi della società civile hanno assunto e al quale le istituzioni riconoscono una valenza di grande rilievo nel rapporto Stato – cittadino”.

cs Tommaso Bianco

