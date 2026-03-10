Il Premio Internazionale Alberto Sordi Family Award arriva nella Repubblica di San Marino

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 16:30, presso il Teatro Titano, la Repubblica di San Marino ospiterà la nona edizione dell’Alberto Sordi Family Award, premio internazionale nato nel 2017 per celebrare il talento e l’impegno civile nel segno dell’eredità culturale, artistica e umana di Alberto Sordi. La manifestazione, sostenuta dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, approda per la prima volta sul Titano, confermando vocazione internazionale dell’iniziativa e il carattere itinerante che ne ha contraddistinto il percorso sin dalla sua nascita. L’attivista per i diritti civili e degli animali Francesca Pascale, la presentatrice e inviata per dieci anni del programma “Striscia la Notizia” Chiara Squaglia e la conduttrice Tv Simona Ventura sono tre degli undici personaggi che riceveranno il “Premio internazionale Alberto Sordi Family Award 2026-Repubblica di San Marino”, il prestigioso riconoscimento ideato nel 2017 dal giornalista e conduttore radiotelevisivo Rai Igor Righetti, cugino e biografo del grande attore. L’edizione sammarinese nasce per il forte legame che Alberto Sordi aveva con il Titano. Nel 1995 presentò qui il suo film “Nestore, l’ultima corsa” e per l’occasione fu insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine di Sant’Agata. Proprio per questo legame speciale di Alberto Sordi con la Repubblica di San Marino, alcune scene del primo docufilm internazionale, anche in inglese e spagnolo, sulla vita privata del grande attore “Alberto Sordi secret”, scritto e diretto da Igor Righetti e tratto dal suo libro “Alberto Sordi segreto” (Rubbettino editore, giunto alla 12a ristampa) sono state girate nel Titano. Il riconoscimento - organizzato dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi “Loro Comunicazione” - viene assegnato ogni anno a personalità italiane e internazionali del mondo dello spettacolo, della cultura, dell’informazione, dei social e dell’imprenditoria che si sono distinte per il loro talento, la loro professionalità e il loro impegno, contribuendo con il proprio lavoro alla crescita culturale e allo sviluppo dello spirito critico della società nel suo complesso. Nel corso degli anni il riconoscimento è stato conferito a importanti figure del panorama artistico e culturale internazionale, tra gli altri, ai Premi Oscar Colin Firth, Helen Mirren e Robert Moresco, a Gina Lollobrigida, Mark Strong, Matt Dillon, al regista e produttore cinematografico Pupi Avati, Fioretta Mari, Maurizio Mattioli, all’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi, al pittore e attore-trasformista Dario Ballantini del programma “Striscia la Notizia”, alla star di Bollywood Shefali Shah, al direttore dell’agenzia giornalistica TgCom24 Andrea Pucci, al direttore dell’Agenzia di stampa AdnKronos Davide Desario e tanti altri. Durante la cerimonia che avrà inizio dalle ore 16:30, dopo uno spazio dedicato al Photocall dalle 15.30, saranno premiate figure di rilievo nazionale e internazionale insieme ad eccellenze della Repubblica di San Marino, tra cui lo storico sammarinese Giuseppe Giardi, ideatore e curatore del podcast "storie in flanella" in una celebrazione che intende unire talento, creatività e responsabilità civile. Durante il Premio, un omaggio sarà riservato alla contessa Patrizia de Blanck, “l’ultima leonessa della Tv”, scomparsa di recente, grande amica di Igor Righetti fin dagli Anni Ottanta con il quale ha condiviso non solo momenti personali ma anche tanti progetti televisivi e radiofonici, Con l’arrivo dell’Alberto Sordi Family Award sul Titano, la Repubblica di San Marino conferma la propria vocazione di palcoscenico di iniziative turistiche e culturali di respiro internazionale, capaci di valorizzare il dialogo tra creatività e impegno civile.

