Il Premio Internazionale Alberto Sordi Family Award arriva nella Repubblica di San Marino

Sabato 14 marzo 2026 presso il Teatro Titano, la Repubblica di San Marino ha ospitato la nona edizione dell’Alberto Sordi Family Award, premio internazionale nato nel 2017 per celebrare il talento e l’impegno civile nel segno dell’eredità culturale, artistica e umana di Alberto Sordi. La manifestazione, sostenuta dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, è giunta per la prima volta sul Titano, confermando vocazione internazionale dell’iniziativa e il carattere itinerante che ne ha contraddistinto il percorso sin dalla sua nascita. Tra i premiati il Direttore Generale di San Marino Rtv e Rai Roberto Sergio e i due sammarinesi, Giuseppe Giardi e Samuel Tarini. Tra gli altri premiati risultano Andrea Biavardi, Antonio Casanova, Elisabetta, Nicola e Davide Dalla Grana, Francesca Pascale, Michele Pinto, Chiara Squaglia e Simona Ventura. Premio speciale a Giovanni Terzi ed un omaggio a Patrizia de Blanck Undici storie di talento tra spettacolo, giornalismo, imprenditoria, diritti civili, cultura e mondo dei social sono state premiate dal giornalista e conduttore Rai, cugino e biografo di Alberto Sordi, Igor Righetti, con il prestigioso premio internazionale - da lui ideato nel 2017 - “Alberto Sordi Family Award 2026 - Repubblica di San Marino”, giunto alla IX edizione, la prima nel Titano. Il Premio, organizzato dalla società di comunicazione, social media marketing e grandi eventi “Loro Comunicazione” viene assegnato ogni anno a personalità italiane e internazionali del mondo dello spettacolo, della cultura, dell’informazione, dei social e dell’imprenditoria che si sono distinte per il loro talento, la loro professionalità e il loro impegno, contribuendo con il proprio lavoro alla crescita culturale e allo sviluppo dello spirito critico della società nel suo complesso. Quest’anno i riconoscimenti sono stati assegnati a: 

Andrea Biavardi, direttore di Oggi – Informazione/Periodici, premiato dal direttore del “Corriere dell’Umbria” Sergio Casagrande;

Elisabetta, Nicola e Davide Dalla Grana (PuraNatura) – Eccellenze d’Italia, premiati dall’editrice del magazine semestrale cartaceo e digitale “Spuma” e content creator;

Francesca Pascale, attivista – Diritti civili e tutela degli animali, premiata dal giornalista del quotidiano “L’Identità” e direttore del settimanale “Vero” Nicola Santini;

Roberto Sergio, Direttore Generale Corporate Rai e Direttore Generale di San Marino RTV – Tv, radio e innovazione multimediale, premiato da Alan Gasperoni, segretario particolare del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati;

Antonio Casanova, illusionista – Illusionismo, che ha incantato la folta platea con un suo numero sorprendente, premiato dalla dirigente dell’Ufficio per il Turismo della Repubblica di San Marino Annachiara Sica;

Michele Pinto, direttore del network “Vivere” – Informazione digitale;

Chiara Squaglia, giornalista – Inchieste TV, presentatrice ed inviata per dieci anni del programma “Striscia la Notizia”, premiata dall’amministratrice di “Onivars” Cinzia Barelli;

Simona Ventura, conduttrice – Televisione;

Giuseppe Giardi, storico sammarinese – Cultura, premiato dal responsabile per il Cineturismo della Repubblica di San Marino Fabrizio Raggi.

Il Premio speciale nella sezione “Giornalismo” è andato allo scrittore, conduttore radiotelevisivo e giornalista Giovanni Terzi mentre quello “Social” è stato assegnato al giovane tiktoker e content creator sammarinese Samuel Tarini, consegnato dall’influencer con un milione di follower sui social, social media manager di imprenditori e politici, attore e speaker radiofonico su Rai Radio1 Lorenzo Castelluccio. La serata, diretta da Emanuele Massari, ha celebrato anche il rapporto profondo tra Alberto Sordi e la Repubblica di San Marino: l’attore presentò qui nel 1995 il film “Nestore, l’ultima corsa”, ricevendo l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Alcune scene del docufilm internazionale “Alberto Sordi secret”, scritto e diretto da Igor Righetti e premiato in Italia e all’estero, sono state infatti girate proprio sul Titano. Durante il Premio è stato fatto un emozionante omaggio alla contessa Patrizia de Blanck, scomparsa di recente, grande amica di Igor Righetti fin dagli Anni Ottanta con il quale ha condiviso non solo momenti personali ma anche tanti progetti televisivi e radiofonici. L’edizione a Roma si svolgerà il 16 aprile alle 15.30, alla Casa del Cinema a Villa Borghese. Sarà la decima.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







