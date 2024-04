Il presidente ASACON al meeting “Assicurazioni e Intelligenza Artificiale: Innovazione al servizio del Paese”

Il presidente ASACON al meeting “Assicurazioni e Intelligenza Artificiale: Innovazione al servizio del Paese”.

L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative (ANIA) ha organizzato la IV edizione di “Innovation by ANIA”, un incontro focalizzato sull'innovazione e sull'importante connubio tra Assicurazioni e Intelligenza Artificiale (IA).

L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle Istituzioni, esperti e professionisti del mondo finanziario, tutti riuniti per discutere il ruolo cruciale che l'IA gioca nel settore assicurativo, nonché le sue prospettive future.

In un contesto caratterizzato da un rapido avanzamento tecnologico, l'IA emerge come una forza trasformativa capace di rivoluzionare non solo l'industria, ma anche il tessuto sociale nel suo complesso. Tuttavia, affinché il Paese possa cogliere appieno le opportunità offerte da questa tecnologia, è necessario condurre una riflessione approfondita e strategica che consideri le implicazioni sia a livello nazionale che settoriale.

Nel mondo assicurativo, l'IA ha già dimostrato il suo potenziale nel migliorare la gestione dei rischi e personalizzare i servizi offerti alle imprese e ai cittadini. Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi per integrare pienamente queste nuove tecnologie e affrontare con determinazione le sfide emergenti, quali il rischio cyber security, il rischio climatico e il rischio salute.

E’ evidente che l'innovazione digitale, e in particolare l'IA, può rappresentare un vantaggio competitivo per il Paese e l’industria. Tuttavia, per sfruttare appieno questo potenziale, è fondamentale adottare una strategia integrata e collaborativa che coinvolga attivamente governo, istituzioni e attori del settore privato. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile tradurre l'innovazione in progresso tangibile per il Paese e l'intero settore imprenditoriale.

