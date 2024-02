Il presidente Asacon ospitato dai parlamentari italiani per l'inaugurazione dell'Istituto nazionale transizione energetica

Il Presidente dell'Associazione Sammarinese degli Amministratori Condominiali, Andrea Gregnanin V., è stato ospite di un importante evento dal titolo "Transizione Energetica e Disuguaglianze Sociali", tenutosi presso il Palazzo San Macuto, nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati Italiani il 13 Febbraio. Questa occasione ha rappresentato un momento significativo per presentare la creazione dell'Istituto Nazionale per la Transizione Energetica, volto ad affrontare il futuro dei cambiamenti climatici attraverso una transizione energetica. Durante l'evento, il Presidente Sammarinese ha avuto l'opportunità di stringere importanti relazioni e ha annunciato l'imminente organizzazione di un convegno, che vedrà la partecipazione di illustri politici italiani, per approfondire le sfide future e l'urgenza di promuovere la transizione energetica. Il Presidente ASACON: "È solo l'inizio, gli Amministratori Condominiali e Immobiliari devono assumere un ruolo di responsabilità sociale, mentre la politica nazionale deve essere in grado di ascoltare attivamente questa categoria."

c.s. Associazione Sammarinese degli Amministratori Condominiali

