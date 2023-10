Il Presidente Corrado Della Vista di Conflavoro Rimini incontra il Comandante della Capitaneria di porto

Cordiale incontro tra il Comandante della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Rimini CF Giorgia CAPOZZELLA e il presidente di Conflavoro PMI di Rimini, Corrado DELLA VISTA. Tra i temi toccati la cultura del mare, la difesa dell’ambiente marino e costiero con i controlli svolti recentemente a varie strutture ricettive ed attività commerciali per le verifiche delle acque reflue prodotte laddove non vengano trattate correttamente e l’impegno imprenditoriale profuso nel tessuto economico riminese dall’associazione nella promozione degli interessi delle aziende di tutti i settori merceologici, come artigianato, manifattura, commercio, trasporti e turismo. All’incontro ha partecipato anche il coordinatore di Conflavoro Alessandro LUALDI, Presidente del Movimento sportivo popolare sezione Rimini e consigliere regionale del CONI.

Capitaneria di porto – Guardia Costiera Rimini