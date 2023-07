Il presidente del Comites Alessandro Amadei in visita alla Mostra dedicata ai 180 anni di storia della Banda Militare di San Marino

Il presidente del Comites San Marino, Alessandro Amadei, si è recato in visita nella giornata di venerdì 7 luglio alla Mostra dedicata ai 180 anni di storia della Banda Militare di San Marino. L'esposizione di memorie e cimeli storici allestita presso i locali della Biblioteca di Stato, resterà aperta al pubblico fino a venerdì 8 settembre 2023 e sarà visitabile a Palazzo Valloni dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 18.00. Il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei è stato accolto dal Tenente Maestro Stefano Gatta, da 33 anni direttore della Banda e ideatore ed organizzatore della prestigiosa rassegna. Era il 12 giugno 1843 quando un documento indirizzato al Consiglio Principe e Sovrano istituiva la Banda Militare della Repubblica di San Marino, all’epoca chiamata Concerto Militare. Proprio attorno a questo documento si sviluppa la mostra. Il pubblico ha la possibilità di ammirare strumenti musicali, programmi di cerimonie storiche, oltre agli spartiti del primo inno della Repubblica di San Marino, composto da Luigi Para, il primo direttore della Banda, nonché allievo di Gioacchino Rossini, uno dei più celebri operisti della storia, autore di composizioni famose come Il Barbiere di Siviglia, L'Italiana in Algeri e La Gazza ladra. "Un'iniziativa ricca di fascino, capace di risvegliare l'interesse di un pubblico ampio ed eterogeneo – ha commentato il presidente del Comites San Marino Amadei. Ed un'occasione per conoscere da vicino la storia di un'istituzione secolare come la Banda Militare della Repubblica di San Marino, che nel tempo ha scandito e contrassegnato alcuni dei più importanti momenti della vita del Paese”. Poste San Marino S.p.A. ha realizzato un annullo per il 180° della Banda Militare con la riproduzione dello stemma militare della stessa e tra l’altro l’iniziativa è stata inserita nell’ambito delle celebrazioni per il 15° anniversario UNESCO del 7 luglio scorso. Un ringraziamento caloroso va rivolto al Maestro per l'attenzione con cui ha messo a punto la mostra. Stefano Gatta durante la presentazione della rassegna ha raccontato suggestivi aneddoti, come quello accaduto all’incirca a fine 800, allorquando il Maestro Carlo Scorrano direttore della banda dell’epoca eseguì con la sua orchestra la celebre "Cavalleria Rusticana" con la presenza addirittura di Pietro Mascagni, compositore dell’opera. La Banda Militare rappresenta un patrimonio culturale inestimabile per la cultura e la formazione musicale di San Marino che non possiamo perdere.

cs Comites San Marino

