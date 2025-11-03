Il presidente del Comites Alessandro Amadei incontra Alessio Cusin della Casa degli Italiani di Barcellona

La settimana scorsa Alessio Cusin, Membro e Revisore dei Conti della Casa degli Italiani di Barcellona e già Consigliere del Comites di Barcellona è giunto sul Titano ed ha incontrato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. La Casa degli Italiani di Barcellona è considerata la più antica associazione degli italiani all’estero ancora in attività e la sua storia inizia nel 1866, all’indomani dell’Unità d’Italia, quando un gruppo d’italiani emigrati a Barcellona fondò il 20 novembre, la Società Italiana di Beneficenza e Mutuo soccorso. Si tratta di un’associazione aperta e inclusiva che organizza nello storico palazzo di Pasaje Méndez Vigo numerose attività, soprattutto eventi culturali e sociali, sostiene le scuole italiane di Barcellona ed aiuta i connazionali in difficoltà. Mentre ll Comites Barcellona è uno dei più autorevoli organismi eletti dagli italiani all’estero, in quanto rappresenta circa 125.000 connazionali residenti nella circoscrizione consolare della città capoluogo della Catalogna che comprende le regioni di Murcia, Aragona, Catalogna, Valenza, Isole Baleari ed il Principato di Andorra. Sempre più italiani emigrano in Spagna, e secondo le stime della fondazione Migrantes, attualmente sono quasi 256.000, facendo classificare il paese iberico al dodicesimo posto nella lista dei più popolati dai nostri connazionali. Un fenomeno di massa che riguarda soprattutto i giovani e che è in continuo aumento, come è dimostrato dai flussi aerei che hanno come destinazione Barcellona e Madrid, le tendenze del turismo ed i progetti europei Erasmus e Leonardo che promuovono le esperienze formative degli studenti italiani all’estero. Il motivo storico del forte interesse degli italiani per la Spagna è la vicinanza: geografica, culturale, linguistica e gastronomica, infatti chi emigra in Spagna si sente come a casa - ha dichiarato Alessio Cusin durante l’incontro. Una numerosa comunità di italiani all’estero che come quella degli italiani residenti a San Marino richiede da tempo alla politica misure economiche, come l'adeguamento all'inflazione delle pensioni erogate all'estero, il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per gli italiani emigrati che rientrano in Italia e dell'assegno di inclusione per gli emigrati che rientrano in Italia e si trovano in una situazione di disagio economico. Per non tralasciare l’esenzione dal pagamento dell'IMU sulla prima abitazione in Italia a favore degli italiani residenti all’estero – ha precisato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. L’incontro si è svolto in un clima di cordiale confronto, volto a rafforzare i legami tra le comunità di italiani residenti all’estero.

c.s.

Alessandro Amadei, Presidente del Comites San Marino

Alessio Cusin, Socio e Revisore dei Conti della Casa degli Italiani di Barcellona







