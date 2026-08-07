Il Presidente del Comites Alessandro Amadei incontra l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci

Il Presidente del Comites Alessandro Amadei incontra l’Ambasciatore d’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci.

Giovedì pomeriggio in un clima di cordialità si è tenuto un incontro operativo tra l’Ambasciatore d’Italia a San Marino S.E. Fabrizio Colaceci ed il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. La riunione ha segnato un momento di approfondimento fondamentale sui temi di rilievo della comunità italiana, tra cui il lavoro frontaliero, la patente a punti e la questione della doppia imposizione a carico dei pensionati ex frontalieri. Ampio spazio è stato dedicato anche ai servizi consolari in vista delle elezioni per il rinnovo del Comites San Marino. Infatti entro la fine dell’anno i cittadini italiani residenti a San Marino saranno chiamati alle urne per rinnovare il consiglio elettivo del Comites San Marino composto da 12 membri. Le elezioni che si terranno, oltre che a San Marino, in tutte le circoscrizioni consolari del mondo, dove risiedono almeno tremila cittadini italiani, si svolgeranno per corrispondenza ed avranno accesso al voto i connazionali residenti da almeno 6 mesi nella Circoscrizione Consolare di appartenenza. Tutti i cittadini italiani residenti a San Marino sono invitati a partecipare attivamente a questo importante appuntamento democratico, contribuendo così a sostenere e valorizzare la propria comunità italiana di riferimento.



c.s. Comites San Marino



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