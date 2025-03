Il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei alla presentazione dei libri di Stefania Craxi e Fabrizio Cicchitto

Venerdì pomeriggio il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei ha partecipato alla presentazione del libro scritto dalla Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato Stefania Craxi dal titolo ‘All’ombra della storia. La mia vita tra politica e affetti’ e del libro scritto dall’ex Parlamentare ed ex Coordinatore di Forza Italia Fabrizio Cicchitto dal titolo ‘Controcorrente. Una storia liberalsocialista‘”. A moderare gli interventi durante l’evento organizzato dal Partito dei Socialisti e dei Democratici presso il Teatro Titano Sergio Pizzolante, ex Parlamentare ed ex Segretario della Federazione provinciale di Rimini del partito Socialista, il quale si è soffermato sul solido legame tra Craxi, i socialisti italiani e la Repubblica di San Marino.

Il libro di Stefania Craxi racconta la figura umana del padre Bettino, vagando tra i ricordi, le vicende della sua famiglia ed unendo la dimensione privata a quella pubblica. Del resto la storia di Bettino Craxi è un pezzo di storia dell’Italia che durante il suo mandato di Presidente del Consiglio diventò la quarta potenza economica del pianeta, con una politica di forte difesa della sovranità nazionale. Il libro è anche un grido di dolore per l’ingiusto esilio subito da un grande leader politico e statista come Craxi che dedicò tutta la sua vita al bene del suo paese ed un invito a riscrivere la storia rompendo quella barriera di pregiudizio, infamia e mistificazione che viene eretta nei suoi confronti da una certa parte della politica.

Come ricordato da Sergio Pizzolante, Craxi fu vittima di un’operazione giudiziaria e mediatica volta a scardinare all’inizio degli anni Novanta il sistema dei partiti della prima Repubblica, pertanto a 25 anni dalla morte del leader socialista è giunto il tempo di riconoscergli il giusto tributo di riconoscenza.

Molto apprezzato da parte del pubblico numeroso anche l’intervento di Fabrizio Cicchitto che ha raccontato con il suo libro cento anni di storia d’Italia attraverso la lente della politica italiana, focalizzandosi in particolare sui partiti della sinistra e rivelando retroscena ed aneddoti che ci inducono ad un esame consapevole della nostra storia.

Un sentito ringraziamento al Partito dei Socialisti e dei Democratici per avere organizzato un evento di così grande spessore culturale e politico.



