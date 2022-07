Il Presidente del Partito Socialista, Antonio Lazzaro Volpinari, al Congresso Nazionale del Partito Socialista Italiano

Nello scorso fine settimana, su invito del Segretario Nazionale Maraio, il Presidente del Partito Socialista, Antonio Lazzaro Volpinari, ha presenziato allo svolgimento dei lavori del Congresso Nazionale del Partito Socialista Italiano. L’occasione, oltre che confermare i rapporti esistenti da sempre tra i Partiti Socialisti dei due Paesi, è stata propizia per incontrare tanti amici con i quali anche in passato molte sono state le occasioni di collaborazione. In particolare, il Presidente Volpinari, si è intrattenuto con il Segretario Nazionale, Enzo Maraio, con Riccardo Nencini, amico di vecchia e consolidata data dei Socialisti di San Marino, e con Luis Ayala, Segretario dell’Internazionale Socialista. Il Presidente del Partito Socialista di San Marino, Volpinari, ha così avuto modo di illustrare l’attuale quadro politico sammarinese e di rendere note le azioni poste in essere per rivitalizzare la presenza Socialista nella Repubblica di San Marino.

