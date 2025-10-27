Il Presidente dell'Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, Andrea Gregnanin Vincenti, nominato membro della XI Commissione Interparlamentare

La nomina di Andrea Gregnanin Vincenti in una commissione interparlamentare italiana rafforza il ruolo di ASACON e della Repubblica di San Marino nel dialogo istituzionale sul territorio. Gli amministratori condominiali e immobiliari rappresentano da sempre un presidio fondamentale per il benessere urbano: gestiscono i luoghi in cui vivono i cittadini, favoriscono la coesione sociale e dialogano quotidianamente con pubblica amministrazione e imprese. Una funzione chiave nella vita delle comunità, oggi finalmente riconosciuta anche in sede istituzionale. Il Presidente di ASACON – Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali – Andrea Gregnanin Vincenti è stato nominato membro della XI Commissione Interparlamentare per lo Sviluppo del Sud, delle Aree Fragili e delle Isole Minori della Repubblica Italiana. Una nomina di carattere tecnico, pensata per dare voce al mondo dell’amministrazione condominiale e immobiliare a beneficio dei cittadini e dei territori, portando sui tavoli istituzionali anche l’esperienza e le buone pratiche sviluppate nella Repubblica di San Marino. Un incarico che valorizza il percorso del presidente, che negli ultimi anni ha maturato una profonda conoscenza delle realtà associative degli amministratori condominiali e immobiliari sia in Italia che in Europa. Un impegno che lo ha portato a partecipare a numerosi incontri istituzionali, da Bolzano ad Avellino, fino a Parigi e Bruxelles, contribuendo al confronto internazionale sulle politiche abitative e sulla gestione del patrimonio immobiliare. Grazie a questo ruolo, ASACON potrà partecipare ai tavoli nazionali dedicati allo sviluppo territoriale, rafforzando al tempo stesso la visibilità del comparto immobiliare sammarinese e la legittimazione istituzionale della categoria. L’associazione potrà inoltre favorire nuove partnership e attrarre collaborazioni qualificate, contribuendo allo sviluppo di progetti pilota dedicati alla rigenerazione urbana, al rafforzamento della coesione sociale e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Paese. «Oggi gli amministratori sono veri ponti tra cittadini, imprese e istituzioni — dichiara Gregnanin Vincenti —. Con questa opportunità vogliamo contribuire allo sviluppo del patrimonio immobiliare e alla qualità della vita delle persone, condividendo modelli innovativi e soluzioni applicabili sia a San Marino che fuori confine». È stata inoltre annunciata una collaborazione strategica con SVIMAR – Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne, con l’obiettivo di mettere in atto sinergie operative che permettano di individuare, progettare e realizzare interventi mirati nelle aree vulnerabili del territorio. ASACON come punto di riferimento L’associazione si conferma un interlocutore autorevole sui temi della gestione immobiliare e della trasformazione urbana, con una visione che guarda alla modernizzazione dei condomìni, alla sostenibilità e ai servizi di prossimità. Una prospettiva che valorizza il ruolo sociale dell’amministratore, sempre più coinvolto nei processi di rigenerazione urbana, cura del territorio e costruzione di comunità inclusive.

C.s. - Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali







