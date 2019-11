Il Presidente dell’Associazione San Marino-Cina Gian Franco Terenzi a Pechino per il 5° Forum Mondiale sull’ecologia degli imprenditori sociali

Il Presidente dell’Associazione San Marino-Cina Gian Franco Terenzi, su invito del Ministero degli Esteri Cinese, ha partecipato sabato 2 e domenica 3 novembre nella città di Pechino, al 5° Forum Mondiale sull’ecologia degli imprenditori sociali sul tema “Portare avanti la missione temporale, guidando la crescita sull’ecologia”. Tra gli ospiti presenti alla cerimonia di apertura del Forum Mondiale, anche l’ex Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon che, durante il suo intervento, ha ribadito come il raggiungimento degli obiettivi fissati nell’agenda delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile sia una delle sfide più importanti e urgenti di questo momento storico. Il Presidente Gian Franco Terenzi nel suo intervento a ribadito l’impegno a sostegno delle Piccole e Medie Imprese e ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, auspicando che possa rafforzare e ampliare ulteriormente il ruolo svolto dagli imprenditori sociali in tutti gli ambiti di interesse economico e sociale. “E’ importante valorizzare l’impegno con cui si prodigano gli imprenditori sociali nel costruire un mondo migliore, soprattutto per le nuove generazioni, un impegno che non può prescindere dall’ambiente –ha sottolineato il Presidente dell’Associazione San Marino-Cina Gian Franco Terenzi-. Durante il banchetto ufficiale il Presidente Terenzi e l’ex Segretario Generale hanno avuto l’occasione di parlare di alcuni argomenti di attualità, ribadendo l’importanza delle piccole e medie imprese nel contesto economico internazionale e dell’impegno dei Piccoli Stati. A tal proposito Ban Ki Moon ha ricordato con piacere la sua visita a San Marino del 2013 in cui era stato invitato come Oratore Ufficiale della cerimonia d’investitura dei Capitani Reggenti.

Comunicato stampa

Associazione San Marino-Cina