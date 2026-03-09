TV LIVE ·
Il Presidente dell’Associazione San Marino–Israele Andrej Ceccoli incontra l’Ambasciatore Jonathan Peled

9 mar 2026
Presso la sede dell’Ambasciata di Israele si è svolto un incontro tra il Presidente dell’Associazione San Marino–Israele, Andrej Ceccoli, e S.E. l’Ambasciatore Jonathan Peled, rappresentante diplomatico dello Stato di Israele in Italia e accreditato anche presso la Repubblica di San Marino. Nel corso dell’incontro Ceccoli ha presentato l’Associazione, costituita il 27 gennaio scorso, in occasione del Giorno della Memoria, illustrandone finalità e obiettivi. Il Presidente ha inoltre invitato l’Ambasciatore Peled a partecipare a un evento che l’Associazione organizzerà nel prossimo mese di maggio nella Repubblica di San Marino, dedicato alla promozione del dialogo e della reciproca conoscenza tra i due Paesi. L’Ambasciatore Peled ha espresso viva soddisfazione per la nascita dell’Associazione, sottolineando come essa possa rappresentare un importante punto di riferimento per le relazioni culturali tra Israele e San Marino.

c.s. Associazione San Marino–Israele




