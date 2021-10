Il Presidente della FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs ricevuto questa mattina dal Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini.

Il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha ricevuto questa mattina presso la Segreteria il Prof. Franco Ascani Presidente della FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (a cui aderiscono 125 Nazioni) organizzazione riconosciuta dal CIO – Comitato Internazionale Olimpico ha incontrato, a San Marino. L’incontro precede e conferma la presenza del Segretario di Stato alla “Cerimonia di Premiazione” di “SPORT MOVIES & TV 2021 – 39th Milano International FICTS Fest” in programma a Milano Domenica 14 Novembre dove verrà riconosciuta alla Repubblica di San Marino la “Guirlande d’Honneur”, l’alta onorificenza della FICTS, riservata a quei personaggi dello sport, del cinema e della TV che si sono distinti in una significativa azione di promozione dei valori culturali ed etici attraverso il movimento sportivo. L’ambito riconoscimento è stato assegnato alla “Nazionale della Repubblica di San Marino partecipante ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020” per essere stata la “Rappresentativa” più medagliata tra le 204 Nazioni presenti in rapporto alla popolazione. Nel corso del proficuo incontro sono state gettate le basi per future collaborazioni tra la Federazione Internazionale e la Repubblica di San Marino.

Cs Segreteria allo Sport