Il Presidente della Provincia di Rimini dà il benvenuto al nuovo questore Rosanna Lavezzaro.

“In attesa di incontrarla personalmente, do il benvenuto a nome della Provincia di Rimini – dichiara il presidente Riziero Santi - alla dottoressa Rosanna Lavezzaro, che è stata nominata ieri nuovo questore di Rimini. Al contempo desidero ringraziare il questore uscente, dottor Francesco De Cicco, per il lavoro svolto nel nostro territorio e per la comunità provinciale in questi anni. Lo ringrazio in modo particolare per la costante collaborazione che ha saputo garantire e che ha caratterizzato il rapporto istituzionale, specialmente in un periodo difficile come quello segnato dalla pandemia e dalle sue conseguenze sulla vita delle persone a tutti i livelli.”

Comunicato stampa

Provincia di Rimini

