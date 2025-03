Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale incontra l’Ambasciatore d’Italia a San Marino e le associazioni italiane ed italo sammarinesi

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale incontra l’Ambasciatore d’Italia a San Marino e le associazioni italiane ed italo sammarinesi.

Venerdì scorso il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale accompagnato dall’Assessore al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni si è recato in visita ufficiale all’Ambasciata d’Italia a San Marino. Ad accogliere il Presiedente De Pascale l’Ambasciatore d’Italia a San Marino S.E. Fabrizio Colaceci insieme al Funzionario Vicario Oreste Rosati, al Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei, al Presidente dell’Associazione San Marino – Italia Elisabetta Righi Iwanejko, al Presidente dell’Associazione Dante Alighieri Gianfranco Capicchioni ed al Presidente del Cda di San Marino Rtv Pietro Giacomini (foto). L’incontro si è svolto in un clima di grande serenità e collaborazione e ha rappresentato l’occasione per confrontarsi su alcune tematiche di grande attualità che interessano sia l’Italia che la Repubblica di San Marino. Le relazioni tra Italia e San Marino sono storicamente profonde e radicate, basate su stretti legami culturali ed economici e la vicinanza geografica – ha rilevato il Presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei - favorisce continui scambi di popolazione tra i territori. Un chiaro esempio di queste strette relazioni è il lavoro dei frontalieri, ovvero degli italiani residenti in Italia occupati sul territorio dello Stato di San Marino, un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto lungo il confine con la provincia di Rimini. Più di 8 mila – ha proseguito Amadei - sono i dipendenti italiani delle aziende sammarinesi ed a questi numeri si aggiungono collaborazioni, consulenze o attività svolte da imprese italiane che operano sul territorio sammarinese con un trend in continuo aumento. Così come in aumento, sono i cittadini italiani residenti a San Marino, ben 138, infatti, sono stati i cittadini italiani emigrati sul Titano da gennaio a giugno 2024, con una crescita della popolazione dettata ormai da anni unicamente dall’immigrazione. Nell’incontro, si sono evidenziati futuri scenari di collaborazione -ha affermato il Presidente dell’Associazione San Marino-Italia Elisabetta Righi Iwanejko -che dopo aver illustrato gli scopi, le finalità e le attività dell’associazione, ha ribadito che risulta fondamentale creare progetti che ci vedano comunemente impegnati nella promozione e sviluppo dei nostri territori anche alla luce delle politiche europee, attivando sinergie nei settori culturali, economico-sociali e turistico-ambientali per rafforzare le relazioni nel quadro dei rapporti tra San Marino e l’Italia. Un sentito ringraziamento va rivolto all’Assistente Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a San Marino Samuela Pandolfini per la costante e preziosa collaborazione.

C.s. Associazione San Marino-Italia – Comites San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: