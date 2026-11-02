Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino venerdì 6 novembre

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino venerdì 6 novembre.

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, protagonista di una visita istituzionale che rappresenta un'importante occasione di confronto e dialogo tra due territori legati da storici rapporti di amicizia, collaborazione e valorizzazione delle rispettive eccellenze.

La giornata prenderà avvio alle ore 11.00, con un Incontro bilaterale a Palazzo Begni, tra il Presidente Giani, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, durante il quale saranno approfonditi i temi della cooperazione tra territori, dello sviluppo turistico, delle future opportunità di collaborazione. Sarà presente l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Fabrizio Colaceci.

Seguirà alle ore 11.15 un incontro Tematico di Sviluppo Turistico, presso la Segreteria di Stato per il Turismo, dedicato al progetto T.T.T. - Tavolo Territoriale Turistico "The Lovely Places", finalizzato alla creazione di una rete di destinazioni accomunate da un forte patrimonio storico, culturale e paesaggistico, promuovendo modelli di turismo sostenibile, autentico e di qualità.

Il programma proseguirà a Palazzo Pubblico, dove il Presidente Eugenio Giani alle ore 13.00 sarà ricevuto in Udienza Ufficiale dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali. Nel corso della cerimonia è prevista inoltre la consegna dell'Onorificenza dell'Ordine Equestre di Sant'Agata nel grado di Commendatore, quale riconoscimento del suo impegno istituzionale e del contributo offerto al rafforzamento dei rapporti tra la Toscana e la Repubblica di San Marino.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo

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