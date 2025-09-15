Il Presidente di ASACON Andrea Gregnanin Vincenti ospite al RE KEY: Italy 2025 di Roma

Si è conclusa a Roma la tre giorni di RE KEY: Italy 2025, la Trade Mission internazionale organizzata da FIABCI – Federazione Internazionale dell’Immobiliare, unica organizzazione globale del real estate presente in 83 Paesi e dotata di status consultivo speciale presso l’ECOSOC delle Nazioni Unite. Guidata dal presidente Antonio Campagnoli, l’iniziativa ha trasformato la Capitale, dal 10 al 12 settembre, in un crocevia di affari, innovazione e diplomazia, offrendo a professionisti e investitori una piattaforma senza precedenti di networking e nuove opportunità.

Alla sua prima edizione italiana, l’evento ha riunito delegazioni provenienti da oltre 20 Paesi, rappresentanti di istituzioni, università, associazioni di categoria e player del mercato immobiliare, consolidando Roma come hub di riferimento per il dialogo internazionale sul futuro del settore.

Il programma si è sviluppato in location di grande prestigio e valore simbolico: dall’Aula Magna dell’Università La Sapienza, che ha ospitato la giornata inaugurale con interventi di accademici e rappresentanti istituzionali, fino alla Lanterna di Fuksas, cuore della giornata dedicata al business e al matchmaking B2B, dove sono stati presentati progetti, opportunità di investimento e soluzioni innovative.

Il Presidente Gregnanin Vincenti ha avuto l’opportunità di dialogare con player globali sui temi chiave del settore: rigenerazione urbana, sostenibilità, ricostruzione post-bellica e innovazione digitale.

«Partecipare a RE KEY significa non solo rappresentare la categoria degli amministratori di condominio e i professionisti del settore immobiliare della Repubblica di San Marino, ma anche aprire nuove prospettive di collaborazione internazionale» – ha dichiarato Gregnanin Vincenti. «Eventi come questo rafforzano il ruolo strategico di San Marino quale ponte tra mercato europeo e contesti globali, e ci stimolano a guardare con fiducia alle sfide future».

La partecipazione di ASACON al RE KEY: Italy 2025 conferma l’impegno dell’associazione a favorire il dialogo istituzionale e la crescita professionale degli amministratori, promuovendo al contempo la visibilità internazionale della Repubblica di San Marino all’interno del panorama immobiliare.



Comunicato stampa

ASACON









