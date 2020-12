Il presidente Giardi ospite domani a Gubbio dell'evento "Sport sotto l'Albero"

Il presidente del CONS, Gian Primo Giardi, sarà domani in Umbria ospite nel pomeriggio a Gubbio dell'evento “Sport sotto l'Albero”, che per tre giorni chiama a raccolta i campioni e testimoni sportivi ad alti livelli per parlare del movimento sportivo al tempo del Coronavirus. L'evento organizzato dal Comune di Gubbio si tiene nella sala Capogrossi del park hotel “Ai Cappuccini”, ed è destinato a una format televisivo esclusivo. Sono coinvolti personaggi popolari dello sport con la formula del talk show: si va dal campione di basket Roberto Brunamonti all’ex pallavolista cubano Joel Despaigne, dall'indimenticato campione di ciclismo Paolo Bettini a Mario Valentini commissario tecnico delle discipline paralimpiche italiane, Diana Bacosi medaglia d’oro di tiro a volo specialità skeet alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, Lamberto Boranga campione di atletica, ex portiere e medico, Luciano Rossi presidente della Federazione italiana di tiro a volo e Alessandro Antinelli popolare giornalista di Rai Sport. Il presidente Giardi parlerà della realtà sammarinese e sarà tra gli ospiti della seconda giornata, dedicata allo spirito olimpico, insieme a Bettini, Valentini.

