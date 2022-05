Il Presidente Riziero Santi ha incontrato il Senatore Marco Croatti Al centro del colloquio la riforma delle province e i fondi pnrr per il turismo

Il Presidente Riziero Santi ha incontrato il Senatore Marco Croatti.

Questa mattina, il presidente della Provincia Riziero Santi ha ricevuto la visita del senatore Marco Croatti. Al centro del colloquio la riforma delle Province e i fondi PNRR. Relativamente al Disegno di Legge di modifica della riforma Delrio, il presidente Santi, che è anche vicepresidente dell’Unione delle Province Italiane (UPI) della nostra Regione, ha portato all’attenzione del senatore la necessità di una riforma che dia una prospettiva di certezza alle Province sia sul piano istituzionale, ampliando e consolidando le funzioni fondamentali, che in termini di autonomia finanziaria, liberandole dai vincoli che ne impediscono la concreta operatività, a partire dalla capacità assunzionale. Strettamente connesso è il tema dei fondi del PNRR, in quanto la possibilità della gestione tecnica e amministrativa dei processi che essi sono in grado di innescare necessita di un’adeguata struttura per supportarli. Particolare focus sul turismo in quanto il senatore Croatti è nella relativa Commissione del Senato e il presidente Santi è stato di recente designato da UPI, in rappresentanza delle Province, al Tavolo nazionale delle politiche turistiche e PNRR, costituito dal Ministero del Turismo.

“Ho trovato nel senatore Croatti – riferisce il presidente Santi al termine dell’incontro – capacità di ascolto, totale disponibilità e la conoscenza dei temi e dell’iter in corso della riforma delle Province. La Provincia di Rimini in questi ultimi due anni si è mossa gettando sempre il cuore oltre l’ostacolo, cercando di farsi promotrice degli interessi del territorio anche laddove le competenze assegnatale dalla legge non arrivavano, e penso che questo sia stato uno dei punti qualificanti di questo mandato amministrativo. Una dimostrazione è il Patto per il Lavoro e per il Clima, che abbiamo sottoscritto nel marzo scorso dopo 12 mesi di lavoro serrato e che adesso è entrato nella fase attuativa: l’ho voluto consegnare al senatore perché credo sia il miglior biglietto da visita per comprendere l’importanza delle Province nella nostra architettura istituzionale e il ruolo essenziale che svolgono, in partite quali il PNRR e più in generale per sostenere la spinta agli investimenti per la gestione tecnica e amministrativa delle stazioni uniche appaltanti, per la gestione dei processi di digitalizzazione negli enti locali e per la transizione ecologica e ambientale. Una logica di area vasta che intendo portare anche al Tavolo nazionale delle politiche turistiche e PNRR, costituito dal Ministero del Turismo, un tema che il senatore Croatti ben conosce facendo parte della Commissione Turismo al Senato.”

È questo il primo di una serie di incontri del presidente Santi, cui seguiranno quelli con i principali stakeholder del territorio.

