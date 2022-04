Il presidente Santi ha ricevuto la visita del nuovo questore Rosanna Lavezzaro

Questa mattina, nella sede della Provincia di via D. Campana, il presidente Riziero Santi ha ricevuto la visita del nuovo questore della provincia di Rimini, la dott. ssa Rosanna Lavezzaro, prima donna al comando della Questura riminese. Il presidente Santi ha dato il benvenuto al nuovo questore e fatto i migliori auguri di buon lavoro, anche a nome della comunità provinciale che rappresenta. “È stata una graditissima occasione per fare conoscenza – dichiara il presidente della Provincia, Riziero Santi - e per ribadire una fattiva collaborazione nella gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico nel nostro territorio. Ho reso partecipe la dottoressa Lavezzaro delle iniziative della Provincia su legalità e sicurezza, anche a seguito del recente Consiglio provinciale aperto in cui è stata approvato l’adesione della Provincia al Forum Italiano per la Sicurezza Urbana e all’Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata.”

cs Vincenzo Terlizzi