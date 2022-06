Il primo anno di San Marino Outlet Experience

Il primo anno di San Marino Outlet Experience.

San Marino Outlet Experience lo scorso 24 giugno ha festeggiato il primo anno di attività con numerose iniziative dedicate al suo pubblico: musica dal vivo, spettacoli circensi in stile felliniano, una maxi-torta di compleanno e una promozione commerciale straordinaria per i visitatori presenti nel centro promosso da Borletti Group, Aedes SIIQ, DEA Real Estate Advisor e VLG Capital. 365 giorni scanditi da iniziative di successo, collaborazioni prestigiose, nuove aperture e risultati in crescita: l’interesse dimostrato dai brand ha portato a un incremento consistente del numero di negozi presenti oggi rispetto dell’apertura, con la conseguente e correlata continua crescita del numero di visitatori che ci si attende possano ulteriormente e rapidamente aumentare con la ripresa del turismo. A San Marino Outlet Experience, ad oggi, lavorano oltre 300 persone, un dato particolarmente importante per la struttura stessa e per il tessuto economico non solo della Repubblica di San Marino ma anche delle aree limitrofe. “Abbiamo gestito il primo anno di San Marino Outlet Experience - spiega Maurizio Borletti, investors e founder di Borletti Group - consapevoli delle difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria già presente al momento dell’apertura e fronteggiando quelle derivanti dal conflitto russo-ucraino, confermando l’atteso riscontro dei dati positivi relativi alla crescita della brand awareness, alle nuove aperture, alle assunzioni e all’afflusso di visitatori. È chiaro a tutti come sia cambiato nel frattempo il panorama internazionale e con quali difficoltà siamo costretti a rapportarci: i numeri non sono ancora quelli ipotizzati nella fase di sviluppo in quanto gli avvenimenti occorsi richiedono tempi e misure adeguate per essere pienamente assorbiti, ma abbiamo evidenza che l’altissimo valore e unicità del progetto realizzato consenta di traguardare gli obiettivi prefissati e raggiungere, tra l’altro, circa 2 milioni di visitatori ogni anno. San Marino è, infatti, per sua natura la meta ideale di un turismo in cerca di occasioni di cultura, divertimento e shopping”. Per l’estate sono previste ulteriori nuove aperture e una serie di iniziative dedicate ai differenti target che il management, costantemente impegnato per la crescita della struttura, ha individuato: collaborazioni con il Papeete, noto beach club di Milano Marittima per il mercoledì sera, il Kids Drive-in al giovedì, un’iniziativa dedicata ai bambini che possono seguire film di animazione sotto le stelle all’interno di San Marino Outlet Experience e aperture serali con show di diverso genere per le famiglie. È sempre crescente, inoltre, lo sviluppo di una rete B2B per il coinvolgimento di tour operator, agenzie di viaggio e partner del settore turistico, privati e pubblici. “Sapevamo che l’apertura del centro in un momento di limitazioni alla mobilità internazionale avrebbe richiesto un impegno costante alla ricerca di mutevoli obiettivi, con un target di clientela temporaneamente diverso da quello ipotizzato inizialmente - spiega Gabriele Cerminara, Direttore Generale di Aedes SIIQ e Presidente di The Market PropCo, proprietaria del San Marino Outlet Experience - ma non ci siamo fatti sorprendere e grazie alla nostra struttura abbiamo ideato campagne e iniziative specifiche per il coinvolgimento di nuova clientela. Oggi i dati ci dicono che il 65% di visitatori proviene dall’Italia e dalla Repubblica di San Marino, mentre il 35% è straniero, di cui 24% Europeo ed l’11% Extra Europeo. Questi dati ci confermano che grazie alla normalizzazione della mobilità e del turismo e auspicando un miglioramento della situazione internazionale, potrà aumentare la quantità di flussi, in particolare provenienti dall’estero.” Una struttura di oltre 17.000 mq che ospita brand internazionali del lusso e prestigiose boutique nel settore dell’abbigliamento, degli accessori e dell’arredo casa oltre a lounge-bar, cafè e ristoranti. Totalmente “all’aria aperta”, San Marino Outlet Experience si inserisce nel territorio con un piacevole percorso pedonale lungo le sue promenade, impreziosito da tre grandi piazze: Welcome Plaza, Event Plaza e Garden Plaza. Il progetto è ispirato alla tradizione locale e al Centro Storico della Repubblica di San Marino Patrimonio dell’Umanità UNESCO, rivisitata in versione contemporanea. La struttura è realizzata secondo un progetto architettonico unico nel suo genere ideato dallo Studio One Works ed è conforme alle più stringenti normative di eco-sostenibilità e al protocollo BREEAM, uno dei più affermati standard di certificazione internazionale per la sostenibilità edilizia. È dotata di un parcheggio coperto da 1.400 posti e di un’area riservata ai veicoli elettrici con colonnine di ricarica disponibili a titolo gratuito. Fra i servizi offerti agli ospiti anche una Welcome Lounge con personale multilingua, l’info point turistico dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino “Visit San Marino”, Wi-Fi gratuito in tutte le aree, una zona giochi attrezzata gratuita per le famiglie con bambini e 400mq di Lounge per chi è alla ricerca di una esperienza di shopping riservata, esclusiva e confortevole. È già in progetto l’ampliamento della superficie fino a 25.000 mq e 130 negozi, per un investimento complessivo di oltre 150 milioni di euro.

c.s. San Marino Outlet Experience

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: