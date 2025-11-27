Il primo dicembre Suor Maria Riva alla Biblioteca Popolare di Serravalle

Lunedì 24 novembre 2025, nella nuova sede della Biblioteca Popolare di Serravalle, situata a Dogana all’interno dell’Admiral di Dogana, primo piano, ha avuto luogo la nona delle dieci serate degli INCONTRI DEL LUNEDI’, nella quale l’ospite e relatore Dr. Leandro Maiani – insegnante e scrittore – ha intrattenuto il pubblico presente con la Storia della Banda di Serravalle che ha superato i 130 anni di vita, attraverso libri che lui stesso ha scritto, con proiezione di foto d’epoca, notizie e aneddoti, anche con numerosi e interessanti interventi dei presenti.

Lunedì primo dicembre prossimo avremo una degna conclusione di questa quarta stagione degli INCONTRI DEL LUNEDI’ con la presenza di Suor Maria Gloria Riva (Monaca dell’Adorazione Perpetua), grande esperta d’arte conosciuta da tantissimi appassionati, che ci parlerà DELL’AVVENTO NELLA PITTURA, avvalendosi come sempre di tante bellissime immagini, attraverso le quali ci farà scoprire i segreti reconditi di grandi opere di pittori famosi.

Suor Maria Gloria e le consorelle allestiranno anche un piccolo banco con i prodotti confezionati in proprio, in vista delle prossime festività natalizie, a scopo di beneficenza.

La Biblioteca Popolare di Serravalle invita ancora una volta la cittadinanza ad essere presente a questa ultima serata per vivere momenti particolari che faranno avvicinare, attraverso le parole della relatrice, alla bellezza dell’arte e al mistero del Natale.

L’ingresso è gratuito. Inizio incontri ore 21,00.



