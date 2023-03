Il Prof. Alessandro Barbero ricevuto in Udienza dai Capitani Reggenti

I Capitani Reggenti, S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta hanno ricevuto oggi in Udienza il Prof. Alessandro Barbero, storico e scrittore, docente di storia medievale all’Università del Piemonte Orientale, invitato in Repubblica per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/2023 dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. A presentare il Prof. Barbero alle Loro Eccellenze il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la ricerca scientifica e le politiche giovanili Andrea Belluzzi. Al prof. Barbero verrà conferito in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico il Dottorato di Ricerca honoris causa in Scienze Storiche, seguirà la sua lectio magistralis dal titolo “Come l’Europa è uscita dalla crisi del Trecento”. “Sarà un monito per il popolo sammarinese a riscoprire ed approfondire il proprio passato millenario, che da sempre si intreccia con i personaggi e gli avvenimenti della grande storia -ha detto Belluzzi- e che costituirà una significativa occasione di arricchimento e di crescita culturale per le centinaia di persone presenti”. Il Prof. Alessandro Barbero non è solo un brillante accademico ed autore, ma è soprattutto una notissima presenza in programmi televisivi e in festival a carattere culturale, i cui estratti video lo hanno portato a divenire anche una celebrità del web. Pur non essendo titolare di account social media Barbero raggiunge il grande pubblico on-line grazie ai suoi numerosissimi fan, che tramite diversi canali ne diffondono e rilanciano continuamente gli interventi. “Barbero -ha proseguito Belluzzi- è riuscito con successo nell’intento, da alcuni auspicato ma da pochi concretizzato, di unire le tecniche proprie della comunicazione alla storiografia, creando di fatto un unicum in questo ambito e promuovendo la diffusione su larga scala di una materia spesso considerata -a torto- scarsamente stimolante. Egli rappresenta la dimostrazione vivente di come la capacità di raccontare, abbinata all’utilizzo delle tecnologie multimediali, costituisca una combinazione perfetta per veicolare la conoscenza della storia ed avvicinare le persone alla cultura”. “Le posso assicurare -ha detto Belluzzi rivolgendosi al Prof. Barbero- che a San Marino troverà sempre un popolo amico e grato per l’impegno da lei profuso nel rendere sempre più popolare, specialmente tra le giovani generazioni, la storia antica, moderna e contemporanea”. Nel suo intervento di saluto, inoltre, il Segretario di Stato ha ripercorso la vita dell’ateneo sammarinese e non ha mancato di ricordare come da alcuni anni, anche grazie al fondamentale contributo del Magnifico Rettore Corrado Petrocelli, l’Inaugurazione dell’Anno Accademico sia uno dei momenti che più caratterizzano la vita istituzionale dell’Università esprimendo al Rettore e ai suoi collaboratori apprezzamento e gratitudine. “Provo emozione e gratitudine –ha puntualizzato nel suo saluto il Prof. Barbero- per l’invito e per l’onore che mi avete riservato chiamandomi ad intervenire all’apertura dell’anno accademico del vostro ateneo e per il Dottorato di Ricerca Honoris Causa che avete ritenuto di conferirmi. Lasciatemi dire -ha proseguito- che per uno storico del medioevo, San Marino e la sua storia rappresentano qualcosda di molto particolare. Provo grande emozione nel parlare nell’aula più prestigiosa di quello che poteva essere considerato un comune medioevale e che è divenuto Stato conservando la sua indipendenza quando tutti diventavano prede di maggiori potenze e di conquistatori. San Marino e la sua storia hanno resistito e oggi sono la meravigliosa Repubblica che tutti conosciamo”. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti nel loro indirizzo hanno ricordato la prestigiosa carriera il prestigioso curriculum di intellettuale, accademico, storico e scrittore, nonché le non comuni doti di comunicatore e di divulgatore del Prof. Barbero ringraziandolo per la presenza nella Repubblica di San Marino. Dopo alcuni cenni sulla storia della Repubblica di San Marino i Capitani Reggenti hanno ricordato come “Questa storia antichissima, dalla quale traggono origine anche tutte le vigenti nostre Istituzioni, espressioni tangibili della continuità della lunga esistenza di San Marino, purtroppo non sono conosciute come dovrebbero. Sarebbe pertanto motivo di grande compiacimento -hanno detto gli Eccellentissimi Capitani Reggenti- per noi e per i nostri concittadini, se Lei, Prof. Barbero, potesse interessarsi a questa storia e ne potesse fare oggetto della Sua divulgazione”. Le Loro Eccellenze nel pomeriggio seguiranno l’Apertura dell’Anno Accademico e la Lectio Magistralis del Prof. Barbero programmate per le 15 al Kursaal.

cs Segreteria Cultura