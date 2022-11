Il Prof. Avv. Carloalberto Giusti nominato membro del Comitato tecnico per l’Ordinamento Societario e del Comitato Tecnico per l’Unione Bancaria Europea

Il 16 novembre u.s. il Comitato Esecutivo dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha formalizzato la nomina del Prof. Avv. Carloalberto Giusti, Presidente di Cassa di Risparmio di San Marino, quale componente del Comitato tecnico per l’Ordinamento Societario, alla cui presidenza è stato confermato il Prof. Gian Maria Gros-Pietro e quale componente del Comitato Tecnico per l’Unione Bancaria Europea, alla cui presidenza è stato confermato il Dott. Andrea Munari per il biennio 2022-2024. Un nuovo riconoscimento che giunge a pochi giorni dalla nomina da parte di ACRI (Associazione di Fondazioni di Casse di Risparmio S.p.A.) a membro del Comitato delle Società Bancarie e ulteriore segno tangibile del suo continuo impegno in ambito bancario.

