Il prof. Luciano Violante in visita nella Repubblica di San Marino 25 – 26 maggio 2021

Inizierà domani sera la trasferta sammarinese del Presidente emerito della Camera Luciano Violante, che giungerà sul Titano su invito del Segretario di Stato Andrea Belluzzi e degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini. La visita si aprirà con un momento solenne. Alle ore 19:00, presso Palazzo Pubblico, si terrà, infatti, la cerimonia di conferimento all’illustre ospite dell’onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata. Il Presidente Violante riceverà un riconoscimento attribuito agli stranieri benemeriti del nostro Paese. Il Gran Magistero dell’Ordine Equestre di Sant’Agata, presieduto dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, ha approvato all’unanimità questa attribuzione anche come riconoscimento per la collaborazione, il sostegno e l’amicizia che Violante ha sempre messo a disposizione della nostra Repubblica. Nella mattinata di mercoledì 26 maggio nella cornice del Teatro Cinema “Concordia”, il Presidente Violante terrà una lectio magistralis dal titolo: “Antigone, Edipo, Creonte. Diverse idee di giustizia”, che trae spunto dal volume “Giustizia e Mito”, scritto a quattro mani con Marta Cartabia. La conferenza di Violante è indirizzata agli studenti della Scuola Secondaria Superiore. Per chi fosse interessato è possibile seguire la lezione in diretta streaming sui canali social di San Marino RTV e sul sito web https://www.sanmarinortv.sm/