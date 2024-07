Il Prof. Norihiro Nishimoto, Direttore della Clinica di Reumatologia di Osaka, ricevuto in udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti

Si è tenuta quest’oggi nella Repubblica di San Marino la visita del Prof. Norihiro Nishimoto, Direttore della Clinica di Reumatologia di Osaka, in Giappone. Ad aprire la giornata la visita all’Ospedale di Stato, accolto dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni e la Dr.ssa Stefania Volpinari, responsabile del Modulo Funzionale Malattie Reumatologiche e Autoimmuni dell’Istituto Sicurezza Sociale. Il professor Nishimoto è stato accompagnato a visitare alcuni reparti dell’Ospedale di Stato e successivamente è stato ricevuto in udienza dagli Ecc.mi Capitani Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Presenti anche il Direttore Amministrativo dell’ISS Marcello Forcellini, il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Sergio Rabini, il Dott. Massimo Arlotti ed il Dott. Antonio Morri, rispettivamente Commissario straordinario e Direttore dell’UOC di Pronto Soccorso nel periodo della pandemia, oltre al Console Leo Achilli. Durante l'udienza, è stato espresso un sentito ringraziamento al Prof. Nishimoto per il suo contributo fondamentale verso la Repubblica di San Marino durante la prima fase della pandemia di COVID-19. Il Prof. Nishimoto ha infatti facilitato il reperimento e la consegna del farmaco Tocilizumab, un anticorpo monoclonale essenziale per il trattamento dei pazienti affetti da polmonite infiammatoria causata dal virus. Questo farmaco è stato ottenuto grazie alla collaborazione tra la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e la sede diplomatica sammarinese in Giappone. Il Prof. Nishimoto, che ha dedicato quasi 40 anni della sua carriera alla ricerca sul Tocilizumab, aveva già ricevuto a seguito dell’importante donazione l’onorificenza dell’Ordine equestre di Sant'Agata, riconoscimento per il suo impegno e la sua generosità verso i pazienti sammarinesi durante la pandemia. Nel suo intervento in udienza il professore ha sottolineato l'importanza di mettere la conoscenza scientifica al servizio delle persone, un principio che ha sempre guidato il suo lavoro. Ha inoltre espresso il suo apprezzamento per l'accoglienza ricevuta e la bellezza storica e culturale della Repubblica di San Marino. “Il Governo e le Istituzioni sanmarinesi – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni - esprimono profonda gratitudine al Prof. Nishimoto per la solidarietà e la generosità dimostrate verso la Repubblica di San Marino, mettendo a disposizione delle Istituzioni la propria competenza scientifica”. “La visita odierna del Prof. Norihiro Nishimoto rappresenta un momento di grande significato per la nostra comunità – afferma il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie Sergio Rabini -. Il suo contributo durante la prima fase della pandemia di COVID-19 è stato molto importante, grazie alla fornitura tempestiva del Tocilizumab, un farmaco essenziale per il trattamento dei pazienti affetti da polmonite interstiziale causata dal virus. Il Prof. Nishimoto non solo ha offerto il suo supporto scientifico, ma ha anche incarnato i valori di solidarietà e collaborazione internazionale e per questo gli siamo profondamente riconoscenti in quanto avere il suo aiuto in quei momenti difficili ha significativamente migliorato la nostra capacità di risposta alla pandemia”.

