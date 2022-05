Il profumo degli oli essenziali pervade Casa Fabrica a Montecchio

Sabato 21 maggio si è tenuto, presso Casa Fabrica di Montecchio, il primo “Corso sulle piante officinali e l’estrazione di oli essenziali ed acque aromatiche”. Organizzato dal Consorzio Terra di San Marino, da Ghenea Essential e dalla Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi, il corso ha suscitato molto interesse sia da parte di appassionati che di semplici curiosi, e ha visto numerosi iscritti, anche provenienti dai comuni limitrofi. L’obbiettivo della giornata era diffondere la conoscenza del mondo delle officinali e la consapevolezza dei benefici che l’uomo può trarre da esso. Nella prima parte della giornata Laura Ederle e Manuel Genesini, noti esperti del settore, hanno guidato i partecipanti attraverso il vasto mondo delle officinali: dopo la descrizione delle principali famiglie di piante, hanno illustrato l’antichissima storia della distillazione e le tradizioni che hanno conservato quest’ arte fino ai nostri giorni. Hanno poi fatto chiarezza su cosa sia un olio essenziale, su come si passi da piante tanto rustiche e semplici a un prodotto così prezioso e su quanto questi alleati contribuiscano al nostro benessere fisico e psichico. Interessante l’approfondimento su quali siano le piante officinali coltivate sul nostro territorio, particolarmente vocato per dar luce ad oli essenziali di ottima qualità e dal profumo intenso. A seguire un assaggio dei prodotti del Consorzio Terra di San Marino: dal pane filone condito con l’olio extravergine di oliva aromatizzato al timo e al rosmarino, ai tagliolini di grano frassineto macinato a pietra, alla ricotta della Centrale del Latte, la bresaola, il miele di melata della Cooperativa Apicoltori e i vini del Consorzio Vini Tipici di San Marino. Dolce sorpresa la collaborazione con Cremeria Delizia e Altro Gelato per la realizzazione di gelati all’olio essenziale di lavanda e di rosmarino, prodotti con piante coltivate biologicamente sul territorio sammarinese. “Noi crediamo che un’esperienza possa essere definita completa solo se si tocca la realtà con mano: alle nozioni teoriche è importantissimo aggiungere la sperimentazione pratica” spiega Manuel Genesini, assemblando un piccolo distillatore. I presenti infatti hanno partecipato attivamente ad una distillazione vera e propria di timo coltivato sul nostro territorio, e l’emozione ha travolto tutti quando sono apparse le prime goccioline di olio essenziale. Visto il successo del corso, il Consorzio Terra di San Marino continuerà ad organizzare attività divulgative che possano diffondere conoscenza e passione per tutto ciò che riguarda l’agricoltura sammarinese. Mission del Consorzio infatti è creare consapevolezza di tutto ciò che la terra può regalarci, sia come nutrimento, salute, benessere ma soprattutto emozioni.