“Il progetto come gesto disarmato”: all’Università di San Marino sei workshop sul Design, dedicati al tema della pace

In passato hanno frequentato l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Oggi, professionisti affermati, tornano negli spazi dell’Ateneo sammarinese per curare sei workshop organizzati dai corsi di laurea in Design e dedicati alla pace, raccolti sotto il titolo “Il progetto come gesto disarmato”.

Andrea Ceccaroni, Mario Scairato, Linda Francesca Amedeo, Marianna Calagna, Andrea Santicchia e Antonio Colomboni, laureati sul Titano, hanno successivamente sviluppato le rispettive carriere a Milano, Bologna e non solo. Da martedì 9, e fino a sabato 13 settembre, sono in cattedra di fronte a oltre cento studenti iscritti ai corsi di laurea in Design dell’Università di San Marino e dell’Ateneo di Bologna. Nella cornice di sei workshop, stanno coordinando i partecipanti in progetti che prevedono, fra le altre cose, alcune ipotesi per la realizzazione di un ecomuseo della Linea Gotica nella Valconca, nonché di un catalogo di souvenir, dedicati alla pace, da proporre ai turisti in visita nel centro storico del Titano. Le iniziative assumono una prospettiva internazionale grazie alla presenza di un approfondimento dedicato allo scrittore e attivista indonesiano Pramoedya Ananta Toer, candidato al Nobel per la letteratura, in collaborazione con la Kalbis University di Giacarta.

La tematica della pace, intesa come spazio di ascolto e di dialogo, memoria e convivenza, viene affrontata su più livelli: dalla complessità di quelli più ampi, legati ai conflitti internazionali, all’intimità della dimensione domestica, espressa nei gesti con cui ci si riconcilia dopo un litigio.

Nei vari laboratori spazio inoltre a grafica, illustrazione e tipografia, per riflettere su concetti personali e collettivi come giustizia, diritti, uguaglianza e rispetto, utilizzando strumenti di partecipazione civile e culturale.

I workshop, che si svolgono nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, rientrano fra le iniziative con cui i corsi di laurea in Design celebrano i 20 anni dal proprio avvio. La tematica affrontata li inserisce inoltre in una più vasta serie di eventi sulla pace, curati da tutti i dipartimenti dell’Università di San Marino, che verranno presentati nelle prossime settimane.

L’iniziativa è patrocinata dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, dal Dipartimento di Architettura di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, dall’Associazione per il Disegno Industriale (ADI), dall’Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva (AIAP), dall’Associazione Italiana Storici del Design, da Cluster Create Cultura e Creatività.

Sabato 13 settembre, dalle ore 15, una mostra aperta al pubblico con la presentazione dei progetti sviluppati durante i workshop. A seguire, alle 17:30, la premiazione della settima edizione del premio Mattia Tugnoli, che in ricordo dell’ex studente assegna ogni anno due riconoscimenti alle migliori tesi discusse durante l’ultimo Anno Accademico, selezionate da una giuria composta da familiari, amici, colleghi, compagni e docenti del corso di laurea in Design. Alle 18:30 la festa per le celebrazioni dei 20 anni del programma formativo. Ingresso libero.



Comunicato stampa

